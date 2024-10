WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--sep. 18, 2024--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de fibras duraderas, sostenibles e innovadoras para los sectores de la confección y el cuidado personal, anunció la publicación de su tercera actualización anual sobre sostenibilidad y su cuadro de mando de sostenibilidad global abreviado para el ejercicio fiscal 2023. Estos documentos detallan el progreso de la empresa hacia la consecución de sus objetivos de sostenibilidad para 2030.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240918244772/es/

The LYCRA Company has published its third annual Sustainability Update and its abridged Global Sustainability Scorecard for fiscal year 2023. These documents detail the company's progress toward achieving its 2030 sustainability goals. (Photo: Business Wire)

El marco de sostenibilidad de la empresa LYCRA, conocido como Planet Agenda, abarca todos los aspectos de su actividad e incluye tres pilares: sostenibilidad de los productos, excelencia en la fabricación y responsabilidad corporativa. Los objetivos de sostenibilidad que se esbozan en estos documentos se estructuran en torno a estos pilares y están alineados con cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.

“Nuestra última actualización sobre sostenibilidad demuestra nuestro compromiso a largo plazo con un futuro más sostenible", declaró Steve Stewart, director de marca e innovación de The LYCRA Company. Cumplir nuestras ambiciones de impulsar un cambio significativo a medida que avanzamos hacia nuestros objetivos para 2030 inspiró el tema de este año, Convertir la ambición en impacto".

Los aspectos más destacados de la Actualización de Sostenibilidad 2023 incluyen avances en la comercialización de la fibra LYCRA ® bioderivada fabricada con QIRA ®, la introducción de la fibra LYCRA ® compostable industrialmente para el segmento del cuidado personal, la ampliación de tecnologías que añaden durabilidad a la cartera de fibras LYCRA ® ADAPTIV y una reducción del 26 % en las emisiones de Alcance 1 y 2 con respecto al año anterior.

Este anuncio se produce tras la reciente aprobación por parte de la empresa de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) de sus objetivos de reducción de emisiones a corto plazo basados en datos científicos. La empresa LYCRA se ha comprometido a reducir las emisiones absolutas de GEI de Alcance 1 y 2 en un 50 % para 2030 a partir de un año base 2021. Además, la empresa reducirá las emisiones absolutas de GEI de Alcance 3 en un 25 % en el mismo plazo.

Para descargar una copia de la Actualización de Sostenibilidad 2023 o de la Tarjeta de Puntuación Global de Sostenibilidad, visite lycra.com/update.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company es un proveedor líder mundial de soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal comprometido con la oferta de productos sostenibles que utilizan ingredientes renovables, reciclados antes y después del consumo que reducen los residuos y ayudan a sentar las bases de la circularidad. Con sede en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, es propietaria de las marcas LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. La empresa LYCRA añade valor a los productos de sus clientes ofreciendo innovaciones únicas que satisfacen la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Puede obtener más información en lycra.com.