The LYCRA Company, un chef de file mondial dans le développement de solutions durables et innovantes en matière de fibres et de technologies pour les industries du vêtement et des soins personnels, vient d’annoncer la publication de sa troisième Mise à jour sur le développement durable (Sustainability Update) annuelle ainsi que de la version abrégée de sa Feuille de score du développement durable à l’échelle mondiale (Global Sustainability Scorecard) pour l’exercice 2023. Ces documents détaillent les progrès réalisés par l’entreprise pour atteindre les objectifs de développement durable qu’elle s’est fixés pour l’année 2030.

Le cadre de développement durable de The LYCRA Company, connu sous le nom de Planet Agenda, englobe tous les aspects des activités de l’entreprise et comprend trois piliers : la durabilité des produits, l’excellence de la fabrication et la responsabilité de l’entreprise. Les ambitions en matière de développement durable détaillées dans ces documents s’articulent autour de ces piliers et sont alignées sur cinq des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

« Notre dernière Mise à jour sur le développement durable apporte la preuve de notre engagement à long terme envers un avenir plus durable », a déclaré Steve Stewart, directeur de la marque et de l’innovation chez The LYCRA Company. « La réalisation de nos ambitions visant à susciter des changements significatifs au fur et à mesure que nous progressons dans la réalisation de nos objectifs pour 2030 a inspiré le thème de cette année, " Turning Ambition into Impact " (Transformer l’ambition en impact). »

Les points forts abordés dans la Mise à jour 2023 sur le développement durable comprennent les avancées réalisées concernant la commercialisation de la fibre LYCRA ® bio-dérivée fabriquée avec QIRA ®, l’introduction de la fibre industrielle compostable LYCRA ® pour le segment des soins personnels, l’extension des technologies ajoutant de la durabilité au portefeuille de la fibre LYCRA ® ADAPTIV, et la réduction de 26 % des émissions de scope 1 et 2 par rapport à l’année précédente.

Cette annonce fait suite à l’approbation récente par l’entreprise, dans le cadre de l’initiative SBTi (Science Based Targets Initiative) de ses objectifs fondés sur des données scientifiques de réduction à court terme de ses émissions. The LYCRA Company s’est engagée à réduire ses émissions absolues de GES de scope 1 et 2 de 50 % d'ici à 2030 par rapport à l’année de référence 2021. En outre, l’entreprise prévoit de réduire ses émissions absolues de GES de scope 3 de 25 % pendant cette même période.

Pour télécharger une copie de la Mise à jour 2023 sur le développement durable ou de la Feuille de score du développement durable à l’échelle mondiale, visitez lycra.com/update.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de fibre et de technologie pour les industries du vêtement et des soins personnels, engagé à offrir des produits durables utilisant des ingrédients recyclés renouvelables, pré- et post-consommation qui réduisent les déchets et contribuent à frayer la voie à la circularité. Basée à Wilmington, Delaware, États-Unis, la société possède les marques LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® et TACTEL ®. The LYCRA Company ajoute de la valeur aux produits de ses clients en proposant des innovations uniques qui répondent au besoin de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.