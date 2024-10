WILMINGTON, Delaware, USA--(BUSINESS WIRE)--Sep 18, 2024--

The LYCRA Company, ein weltweiter Marktführer bei strapazierfähigen, nachhaltigen und innovativen Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, hat die Herausgabe seines dritten jährlichen Sustainability Update und dessen Kurzfassung – der Global Sustainability Scorecard – für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Diese Dokumente beleuchten die Fortschritte des Unternehmens beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens für 2030.

The LYCRA Company has published its third annual Sustainability Update and its abridged Global Sustainability Scorecard for fiscal year 2023. These documents detail the company's progress toward achieving its 2030 sustainability goals. (Photo: Business Wire)

Das Nachhaltigkeits-Framework „Planet Agenda“ von The LYCRA Company deckt alle Aspekte des Unternehmens ab und besteht aus drei Säulen: Produktnachhaltigkeit, Exzellenz in der Fertigung und Unternehmensverantwortung. Die in diesen Dokumenten beschriebenen Nachhaltigkeitsziele bauen auf diesen Grundwerten auf und orientieren sich an fünf der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs).

„Unser aktuelles Update zu unserer Nachhaltigkeitsentwicklung spiegelt unser langfristiges Engagement für eine nachhaltigere Zukunft wider“, erklärt Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer bei The LYCRA Company. „Die Umsetzung unserer ambitionierten Ziele für 2030, um bedeutende Veränderungen anzustoßen, hat uns zu unserem diesjährigen Motto inspiriert: Turning Ambition into Impact.“

Zu den Highlights aus Sustainability Update 2023 gehören die Fortschritte bei der Kommerzialisierung der biologisch gewonnenen, aus QIRA ® hergestellten LYCRA ® -Fasern, die Einführung der industriell kompostierbaren LYCRA ® -Faser für das Körperpflegesegment, die Erweiterung des LYCRA ® ADAPTIV-Faserportfolios um Technologien, die die Strapazierfähigkeit erhöhen, sowie die Senkung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 26 % gegenüber dem Vorjahr.

Diese Mitteilung folgt auf die kürzlich erteilte Genehmigung der kurzfristigen, wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionsziele des Unternehmens durch die Science Based Targets Initiative (SBTi). The LYCRA Company hat sich dazu verpflichtet, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 % gegenüber dem Ausgangsjahr 2021 zu reduzieren. Zudem wird das Unternehmen die absoluten Scope-3-THG-Emissionen innerhalb desselben Zeitraums um 25 % senken.

Um ein Exemplar des Sustainability Updates 2023 oder der Global Sustainability Scorecard herunterzuladen, besuchen Sie lycra.com/update.

