MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--sept. 18, 2024--

The Mobility House a établi une compagnie au Canada, une étape importante dans l'accomplissement de sa mission qui consiste à permettre le transport sans émission, grâce à des solutions de recharge intelligentes. Ce nouveau bureau élargit la portée mondiale de The Mobility House, y compris ses opérations établies à Munich, Paris, Zurich, Singapour et Belmont, en Californie.

The Mobility House brings smart charging solutions for fleets to Canada (Photo: Business Wire)

L'entreprise dessert déjà des parcs de véhicules dans tout le Canada, avec huit déploiements de recharge intelligente actuellement en cours de Vancouver à Montréal. Le gouvernement du Canada a alloué à ce jour 1,2 milliard de dollars canadiens pour soutenir le déploiement de stations de recharge à l'échelle nationale, conformément à son engagement d'atteindre 100 % de ventes de véhicules sans émissions d'ici 2035.

“Nous sommes ravis d'étendre les activités de notre entreprise au Canada, un pays qui fait des progrès considérables en matière de transport durable,” a déclaré Gregor Hintler, PDG de The Mobility House North America. “Grâce à notre technologie de pointe et à un solide réseau de partenaires et de clients, nous accélérons la transition vers l'absence d'émissions et la recharge à coût zéro sur tout le continent.”

ChargePilot®, le système de gestion de la recharge (CMS) de The Mobility House, est utilisé dans plus de 1700 sites à travers le monde pour gérer et optimiser la recharge de flotte de véhicules électriques. Ce système est interopérable avec tous les manufacturiers qui, comme The Mobility House, se conforment aux normes ouvertes du protocole OCPP.

L'équipe de développement logiciel responsable de ChargePilot® est basée au Canada, ce qui garantit que le produit continue à répondre aux besoins en évolution des opérateurs de flottes, et maintient sa réputation de système de gestion de recharge le plus testé et le plus fiable sur le marché.

“Les opérateurs de flottes à travers le Canada sont impatients de découvrir la technologie de recharge de véhicules électriques la plus avancée pour leur infrastructure,” selon Pier-Hugo Quevillon, responsable des opérations nord-américaines de The Mobility House, lui-même basé à Montréal. “En établissant une compagnie au Canada et en y installant notre équipe de développement, nous démontrons notre engagement à continuer d'accélérer la transition électrique à travers l’Amérique du Nord au grand complet.”

À propos de The Mobility House

La mission de The Mobility House est de créer un avenir d'énergie renouvelable au sein duquel on se déplace sans produire d'émissions. Depuis 2009, notre entreprise a développé un vaste écosystème de partenaires pour intégrer intelligemment les véhicules électriques dans le réseau électrique, y compris les fabricants de chargeurs de véhicules électriques, plus de 750 entreprises d'installation, plus de 65 fournisseurs énergétiques et des constructeurs automobiles comme Audi et Tesla.

Notre système intelligent de gestion de la recharge ChargePilot® permet à nos clients et partenaires d'intégrer les véhicules électriques au sein de leur réseau pour des opérations optimisées et durables. L'approche unique de gestion de la recharge de TMH, interopérable et agnostique vis-à-vis des fournisseurs, a été couronnée de succès dans plus de 1500 installations commerciales à travers le monde. TMH emploie plus de 200 personnes à Munich, Zurich, Singapour, Belmont et Montréal.