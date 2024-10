TORONTO--(BUSINESS WIRE)--sept. 23, 2024--

Coegi, une agence de médias numériques de premier plan détenue par True Independent Holdings (TIH), annonce aujourd'hui le lancement de Coegi Canada, marquant une expansion importante de ses activités en Amérique du Nord. La société a nommé Rodney Perry, vétéran du secteur, au poste de président de Coegi Canada, avec effet immédiat.

Le lancement de Coegi Canada renforce l'engagement de l'entreprise à servir sa clientèle canadienne croissante et à renforcer sa présence sur le marché nord-américain.

« Nous sommes ravis de lancer officiellement Coegi Canada et d'accueillir Rodney Perry à la tête de nos opérations canadiennes », déclare Jack Miller, chef de la direction de True Independent Holdings. « Cette expansion est une progression naturelle pour nous, compte tenu de nos relations de longue date avec les clients canadiens et de notre récente intégration avec Meet The People. La vaste expérience de Rodney et sa compréhension approfondie du marché canadien font de lui le chef de file idéal pour stimuler notre croissance dans cette région clé. »

Rodney Perry apporte plus de deux décennies d'expérience numérique et interactive à son nouveau rôle de président de Coegi Canada. Avant de rejoindre Coegi, Perry a occupé le poste de directeur du numérique chez Chameleon Digital Media et a occupé des postes de direction dans des organisations de premier plan, notamment mPlatform, Xaxis et MEC Interaction de GroupM.

« Je suis ravi de me joindre à Coegi à ce moment charnière de la croissance de l'entreprise », déclare Rodney Perry, président de Coegi Canada. « Coegi s’est forgé une réputation impressionnante en tirant parti de la technologie et des talents pour fournir des résultats exceptionnels à ses clients. Je me réjouis à la perspective de bâtir sur cette base et d'élargir nos capacités pour répondre aux besoins uniques du marché canadien. »

Coegi figure dans les rapports d'agences à la plus forte croissance d'Adweek et présente un bilan éprouvé auprès de clients canadiens, notamment en collaborant avec Moderna Canada et True Media Canada sur des marques clés telles que Re/Max, StorageMart et le Bureau d'assurance du Canada.

Le lancement de Coegi Canada permettra à l'agence de mieux servir ses clients canadiens actuels tout en recherchant de nouvelles opportunités sur le marché. Coegi Canada offrira la gamme complète de services de Coegi, y compris la stratégie de publicité numérique, la publicité programmatique, CTV, le marketing d'influence, le marketing de recherche et l'analyse avancée.

Cette décision stratégique fait suite à l’adhésion de TIH au groupe d’agences Meet The People (MTP) plus tôt cette année. En plus de Coegi Canada, MTP exploite également deux autres entreprises canadiennes florissantes, Match Retail et True Media Canada, filiale de TIH.

« Le marché canadien offre d'intéressantes possibilités de croissance », ajoute Perry. « Grâce à l'approche novatrice de Coegi en matière de marketing numérique et à notre compréhension approfondie de l'écosystème local, nous sommes bien placés pour aider les marques canadiennes à atteindre leurs objectifs de marketing et à obtenir des résultats commerciaux mesurables.

À PROPOS DE TRUE INDEPENDENT HOLDINGS

True Independent Holdings est l’un des principaux groupes de publicité dans les médias indépendants en Amérique du Nord, avec des capacités couvrant le développement de stratégies, de médias, de données, d’analyses, de contenus numériques, sociaux et de contenus au sein de ses agences primées True Media, True Media Canada, Swell Media, Coegi et RADaR. Collectivement, nos entreprises offrent aux spécialistes du marketing la possibilité de collaborer et d'accéder aux meilleurs services de médias en tirant parti de la technologie, de l'analyse des données et d'une compréhension approfondie du comportement des consommateurs afin d'aider les clients à développer leurs activités. Notre structure permet aux agences de notre portefeuille d’exister de manière indépendante, de se développer sur le plan entrepreneurial, tout en collaborant lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients. Cette approche intégrée permet à nos clients d'obtenir plus rapidement des solutions plus holistiques et efficaces, avec le soutien d'experts.

À PROPOS DE MEET THE PEOPLE

Meet The People est un groupe international d'agences unifiées mais indépendantes regroupant les services marketing clés sous un même toit, permettant des solutions entièrement intégrées mais profondément spécialisées, de la création et du design à l'activation et à la mesure. Soutenu par Innovatus Capital Partners, LLC, Meet The People est profondément attaché à l'idée que les gens sont au cœur de toute organisation et alimentent le succès, et que la publicité fonctionne mieux lorsque les clients ont accès à une expertise et à un talent éprouvé.