Préparez-vous à révolutionner vos activités avec AI Studio by Integrail, une plateforme d’IA agentique sans code. Integrail est heureuse de lancer une plateforme révolutionnaire qui vous permet de créer de puissantes applications d’IA sans écrire une seule ligne de code. Conçue pour aider les entreprises à automatiser n’importe quel flux de travail, AI Studio rend l’IA accessible à tous.

(Graphic: Business Wire)

Rencontrez les visionnaires

Anton Antic : un entrepreneur chevronné qui a contribué à faire de Veeam Software une entreprise d’une valeur d’un milliard de dollars.

Ratmir Timashev : cofondateur de Veeam Software, entrepreneur en série à succès et investisseur dans des startups à la croissance rapide.

Ensemble, ils apportent à l’innovation technologique leurs décennies d’expérience et ont pour objectif de transformer le paysage de l’IA avec Integrail.

Qu’est-ce qu’AI Studio by Integrail ?

AI Studio est une plateforme sans code qui vous permet d’automatiser des flux de travail complexes à l’aide des tout derniers LLM (grands modèles de langage) et autres modèles d’IA. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, AI Studio vous permet d’intégrer facilement l’IA dans vos flux de travail existants et d’améliorer l’efficacité.

Les raisons qui vous feront aimer Integrail AI Studio

Conception sans code : Build Agentic AI applications with an intuitive drag-and-drop interface.

Architecture multi-agents : Créez des applications d’IA qui automatisent les flux de travail complexes s’accompagnant de tâches multiples.

Intégration transparente : Connectez automatiquement les applications d’IA à vos applications et outils existants tels que la GRC, l’automatisation du marketing, le support client et les PGI pour une automatisation complète des flux de travail.

Optimisation du coût et de la précision : Comparez et choisissez le meilleur LLM pour le travail à effectuer afin de réduire les coûts tout en maintenant la précision. Effectuez des comparaisons puis choisissez le meilleur LLM pour le travail à effectuer afin de réduire les coûts tout en conservant la précision.

Déploiement flexible : Déployez vos solutions d’IA dans le cloud ou sur site, en fonction de vos besoins et de vos exigences.

« Nous sommes ravis de lancer AI Studio by Integrail après des mois de développement et de retour d’expérience des premiers utilisateurs », a déclaré Anton Antic, PDG d’Integrail. « Notre plateforme fait tomber les barrières à l’adoption de l’IA, la rendant accessible aux entreprises de toutes tailles. Avec AI Studio, vous pouvez automatiser n’importe quelle tâche répétitive et n’importe quel flux de travail, en intégrant les applications et les outils existants sans avoir besoin de coder. »

Ce qu’en disent les utilisateurs

« Avec les dernières nouveautés dans le domaine de l’IA, comme la nouvelle famille de modèles O1 d’OpenAI, il devient de plus en plus clair que nous nous dirigeons vers un avenir agentique. Mais la véritable utilité pratique de ces systèmes se révèle lorsque l’on associe ces modèles puissants à des outils et à l’accès au web, et que l’on permet aux gens de créer des flux de travail complexes par le biais d’une plateforme sans code ou à code bas. C’est précisément ce que fait Integrail, et j’ai été sincèrement surpris par les progrès qu’ils ont réalisés ces derniers mois. » Aleksa Gordić

« Pour moi, les agents d’IA représentent sans conteste l’avenir, mais tout le monde n’est pas développeur et c’est normal. Une solution sans code est nécessaire, et Integrail pourrait bien être cette solution ! » Tyler Reed

« Cela m’intéresse beaucoup de suivre Integrail dans cette aventure. Je vois déjà très bien comment elle pourrait servir à ma propre entreprise ainsi qu’à certains de mes clients. » Liselotte Foverskov