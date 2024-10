LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--sep 24, 2024--

Xsolla, een wereldwijd videogamehandelsbedrijf, kondigde vandaag de benoeming aan van Zoran Vasiljev tot senior vicevoorzitter internationale strategische partnerschappen met ingang van 1 oktober. Zoran vervoegt Xsolla met een rijke ervaring en een opmerkelijke trackrecord in digitale monetisatie en internationaal bedrijfsleiderschap.

Zoran Vasiljev is een doorwinterde executive van C-level en seriële ondernemer die vermaard is om zijn innovatieve bijdragen ten behoeve van digitalisering en monetisatie. Met een loopbaan gemarkeerd door zes succesvolle ventures en belangrijke executive functies, heeft hij op consistente wijze groei en strategische transformatie in diverse markten bewerkstelligd. Voordien was Zoran actief als CEO van Centili en Apigate, en hij vervulde belangrijke leiderschapsposities bij Vega IT, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners en Peppers & Rogers Group.

Dankzij Zorans expertise in monetisatie van digitale ervaringen, platformbedrijfsmodellen en baanbrekende telecom- en mediastrategieën, wist hij zich als toonaangevende autoriteit te positioneren. Zijn invloed genoot erkenning, met een plaats bij de TOP100 executives van FinTech Magazine om naar uit te kijken, wat zijn impact op de sector benadrukt.

“De benoeming van Zoran Vasiljev tot senior vicevoorzitter internationale strategische partnerschappen is een belangrijke ontwikkeling voor Xsolla,” aldus Shurick Agapitov, oprichter en CEO van Xsolla. “Zijn uitgebreide ervaring en bewezen leiderschap in de digitale en telecomsectoren sluiten perfect aan bij onze visie om gamehandel te bevorderen en onze wereldwijde armslag te verruimen. We hebben er alle vertrouwen in dat Zoran een cruciale rol zal spelen in het bevorderen van onze strategische partnerschappen en het aansturen van ons continue succes in de gamingsector.”

“Bij Xsolla aantreden is een geweldige kans om deel uit te maken van een bedrijf met een indrukwekkend handelsaanbod in games en een buitengewoon team,” verklaart Zoran Vasiljev. “De dynamische evolutie van mobiele gaming en het verschuivende landschap van betalingen leveren fascinerende kansen op. Xsolla is op unieke wijze geplaatst om onze partners naar een duurzame, winstgevende toekomst te loodsen. Door te navigeren temidden economische en technologische veranderingen die de gamingsector beïnvloeden, zullen we de aandacht toespitsen op het bevorderen van innovatie, het uitbreiden van onze wereldwijde partnerschappen en het leveren van uitzonderlijke waarde aan handelaars en consumenten.”

De benoeming van Zoran is een weerspiegeling van Xsolla's engagement om haar wereldwijde netwerk uit te breiden en haar oplossingen voor de gamehandel te laten evolueren. Zijn uitgebreide kennis van de sector en strategische visie zullen het continue succes van het bedrijf en de wereldwijde uitbreiding wind in de zeilen geven.

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogamehandelsbedrijf met een robuuste en krachtige reeks tools en services die speciaal voor de industrie zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en inkomstengeneratie op te lossen om onze partners te helpen meer regio's te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties met gamers over de hele wereld op te bouwen. Met het hoofdkantoor en de vestiging in Los Angeles, Californië, en met kantoren in Montreal, Londen, Berlijn, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh en steden over de hele wereld, biedt Xsolla ondersteuning aan grote gametitels zoals Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

