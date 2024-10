LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--set 24, 2024--

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, oggi ha annunciato la nomina di Zoran Vasiljev al ruolo di Vicepresidente senior partnership strategiche globali con entrata in vigore il 1º ottobre. Zoran porta in Xsolla una lunga esperienza, una storia comprovata di successi nella monetizzazione digitale e capacità di leadership a livello internazionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20240924473698/it/

(Graphic: Xsolla)

Un alto dirigente di grande esperienza e imprenditore seriale, Zoran Vasiljev è famoso per i suoi contributi innovativi alla digitalizzazione e monetizzazione. Con una carriera contrassegnata dalla creazione di sei imprese tutte coronate dal successo e significativi ruoli esecutivi, ha costantemente dato impulso alla crescita e alla trasformazione strategica in vari settori. In precedenza è stato Ceo presso Centili e Apigate e ha ricoperto posizioni direttive chiave presso Vega IT, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners e Peppers & Rogers Group.

La competenza di Zoran nella monetizzazione dell’esperienza digitale, nei modelli commerciali delle piattaforme e nelle strategie dirompenti nei settori dei media e delle telecomunicazioni ne ha fatto una delle principali autorità in questi campi. La sua influenza è stata riconosciuta con l’inserimento nell’elenco dei primi cento dirigenti (TOP100) della rivista FinTech Magazine da seguire, evidenziandone l’impatto sul settore.

“La nomina di Zoran Vasiljev a Vicepresidente senior partnership strategiche globali rappresenta uno sviluppo chiave per Xsolla”, spiega Shurick Agapitov, Fondatore e Ceo Xsolla. “La sua lunga esperienza e la sua competenza comprovata nei settori del digitale e delle telecomunicazioni si allineano perfettamente con la nostra visione – portare avanti il commercio dei giochi ed espandere la nostra presenza globale. Siamo sicuri che Zoran svolgerà un ruolo cruciale nel perfezionare i nostri accordi strategici e facilitare il nostro successo continuo nel settore del gaming”.

“Unirsi a Xsolla è un’opportunità molto interessante di far parte di un’impresa con un team eccezionale e una serie straordinaria di giochi”, commenta Zoran Vasiljev. “L’evoluzione dinamica dei giochi mobili e l’evoluzione delle modalità di pagamento presentano opportunità da non perdere assolutamente. Xsolla è posizionata in modo unico per guidare i nostri partner verso un futuro sostenibile e accompagnato da profitti. Mentre facciamo fronte ai cambiamenti economici e tecnologici che influiscono sul settore del gaming, focalizzeremo l’attenzione sul promuovere l’innovazione, ampliare le nostre partnership globali e creare valore eccezionale per i commercianti e i consumatori”.

La nomina di Zoran rispecchia l’impegno di Xsolla a rafforzare la sua rete globale e portare avanti le sue soluzioni per il commercio dei giochi. La sua vasta conoscenza del settore e la sua visione strategica daranno impulso alla continua espansione globale e al successo ininterrotto di Xsolla.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più sull'azienda visitare il sito: xsolla.com