Xsolla, une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo, a annoncé aujourd’hui la nomination de Zoran Vasiljev au poste de vice-président principal des partenariats stratégiques mondiaux, à compter du 1ᵉʳ octobre. M. Vasiljev rejoint Xsolla fort d’une riche expérience et d’un parcours remarquable dans le domaine de la monétisation numérique et à des postes de direction au sein d’entreprises internationales.

Cadre de haut niveau et entrepreneur en série, Zoran Vasiljev est réputé pour ses contributions innovantes à la numérisation et à la monétisation. Avec une carrière marquée par six entreprises à succès et des postes décisionnels importants, il a toujours été le moteur de la croissance et de la transformation stratégique sur les différents marchés qu’il a desservis. Zoran a été PDG de Centili et d’Apigate, et a occupé des postes de direction clés chez Vega IT, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners et Peppers & Rogers Group.

L’expertise de Zoran en matière de monétisation de l’expérience numérique, de modèles commerciaux de plateforme et de stratégies perturbatrices pour le secteur des télécommunications et des médias, l’a positionné comme une autorité de premier plan. Son influence a été reconnue par le magazine FinTech qui l’a classé dans son TOP100 des dirigeants à suivre, soulignant ainsi son impact sur l’industrie.

« La nomination de Zoran Vasiljev au poste de vice-président principal des partenariats stratégiques mondiaux représente une grande avancée pour Xsolla », a déclaré Shurick Agapitov, fondateur et PDG de Xsolla. « Sa vaste expérience et ses compétences éprouvées en matière de leadership dans les secteurs du numérique et des télécommunications correspondent parfaitement à notre vision, qui est de faire progresser le commerce des jeux vidéo et d’étendre notre portée internationale. Nous sommes convaincus que Zoran va jouer un rôle crucial dans le renforcement de nos partenariats stratégiques et dans la poursuite de notre succès au sein de l’industrie des jeux vidéo. »

« En rejoignant Xsolla, j’ai l’opportunité passionnante de faire partie d’une entreprise qui se démarque par sa pile impressionnante de commerce de jeux et par son équipe exceptionnelle », a confié pour sa part Zoran Vasiljev. « L’évolution dynamique des jeux mobiles et le paysage changeant des paiements offrent des opportunités fascinantes. Xsolla est particulièrement bien placée pour guider ses partenaires vers un avenir durable et rentable. En cette période de changements économiques et technologiques qui affectent l’industrie du jeu, nous allons nous concentrer sur l’innovation, l’expansion de nos partenariats mondiaux ainsi que sur l’apport d’une valeur exceptionnelle aux commerçants et aux consommateurs. »

La nomination de Zoran Vasiljev reflète l’engagement de Xsolla à renforcer son réseau mondial et à faire progresser ses solutions de commerce de jeux. La connaissance approfondie du secteur de Zoran et sa vision stratégique contribueront au succès continu et à l’expansion mondiale de l’entreprise.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants spécialement conçus pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Montréal, Londres, Berlin, Pékin, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh, ainsi que dans de nombreuses autres villes dans le monde, Xsolla soutient les principales marques de jeux tels que Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, entre autres.

