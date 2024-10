SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--sep 18, 2024--

Xsolla, een wereldwijd bedrijf videogame-handelsbedrijf, kondigt verheugd aan dat het zal deelnemen aan TwitchCon 2024, stand #1515, van 20 tot 22 september in San Diego, Californië. Dit jaar presenteert Xsolla een spannende activeringsstrategie voor videomakers, gamers en beïnvloeders en zal het de kracht en werking van het Xsolla-ecosysteem, waaronder het Xsolla Partner Network en Lightstream, laten zien.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20240918836688/nl/

(Graphic: Xsolla)

Gedurende het hele weekend zullen Xsolla en Lightstream (in oktober 2023 overgenomen door Xsolla) exclusieve evenementen organiseren. Deze vormen een unieke gelegenheid om te netwerken en de voordelen van toetreding tot het Xsolla Partner Network te verkennen. Bezoekers kunnen op de Xsolla-stand met demo-stations zelf ervaren hoe de Lightstream-oplossingen van het Xsolla Partner Network makers helpen hun invloed uit te breiden en hun content effectiever en eenvoudiger te gelde te maken.

Deelnemers aan TwitchCon worden verwend met limited-edition swag bags, exclusieve aanbiedingen en speciale promoties als ze zich aanmelden bij de Xsolla-stand. Xsolla zal ter plekke een sponsoractie uitvoeren voor een interactieve ervaring die nog intenser wordt met de mogelijkheden van Lightstream en die onze toewijding aan het empoweren van de makersgemeenschap benadrukt.

Berkley Egenes, Chief Marketing Officer en Chief Growth Officer bij Xsolla, gaf commentaar op het evenement: "TwitchCon is het perfecte platform om in contact te komen met de makersgemeenschap en de unieke waarde van Xsolla en Lightstream te laten zien. We zijn verheugd om het ongelooflijke talent op TwitchCon te ontmoeten en hen mogelijkheden te bieden om hun content te verbeteren en hun bereik te vergroten via het Xsolla Partner Network."

Ga voor meer informatie naar: influencer.xsolla.com

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogame-handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal zijn ontworpen voor de industrie. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en -uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en monetisatie op te lossen om onze partners te helpen meer geografische gebieden te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties met gamers wereldwijd op te bouwen. Met hoofdkantoor en vestiging in Los Angeles, Californië, en met kantoren in Montreal, Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio en steden over de hele wereld, ondersteunt Xsolla grote gametitels zoals Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

Ga voor meer informatie naarxsolla.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.