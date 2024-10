SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--sept. 18, 2024--

Xsolla, une société mondiale de solutions commerciales pour jeux vidéo, est ravi d'annoncer sa participation à la TwitchCon 2024, stand 1515, du 20 au 22 septembre à San Diego, en Californie. Cette année, Xsolla présentera et démontrera une stratégie d'activation pour les créateurs conçue pour se connecter avec les créateurs, les joueurs et les influenceurs, mettant en valeur la puissance de l'écosystème Xsolla, y compris Xsolla Partner Network et Lightstream.

Durant tout le weekend, Xsolla et Lightstream (acquis par Xsolla en octobre 2023) organiseront des événements exclusifs, offrant une occasion unique de réseauter et d'explorer les avantages de rejoindre Xsolla Partner Network. Les participants sont invités à visiter le stand Xsolla, qui propose des stations de démonstration, pour découvrir comment les solutions Xsolla Partner Network Lightstream aident les créateurs à accroître leur influence et à monétiser leur contenu plus efficacement et plus facilement.

Les participants à la TwitchCon recevront des sacs en édition limitée, des offres exclusives et des promotions spéciales pour s'inscrire au stand Xsolla. Xsolla activera le parrainage sur place, offrant une expérience interactive optimisée par les capacités de Lightstream qui souligne notre engagement à responsabiliser la communauté des créateurs.

Berkley Egenes, Chief Marketing Officer et Chief Growth Officer, Xsolla, déclare : « TwitchCon est la plateforme idéale pour se connecter avec la communauté des créateurs et démontrer la valeur unique de Xsolla et Lightstream. Nous sommes ravis de rencontrer les incroyables talents à la TwitchCon et de leur offrir la possibilité d'optimiser leur contenu et de développer leur portée grâce à Xsolla Partner Network. »

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d’un ensemble robuste et puissant d’outils et de services conçus spécifiquement pour l’industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l’échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l’échelle mondiale afin d’aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Montréal, Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d’autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d’autres encore.

