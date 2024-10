SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

Xsolla, une entreprise mondiale spécialisée dans le commerce des jeux vidéo, est ravie d'annoncer sa collaboration avec AbleGamers pour une campagne caritative mémorable lors du TwitchCon 2024. Ce partenariat a pour but de soutenir la mission d'AbleGamers consistant à améliorer l'accessibilité des jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap grâce à une activation interactive et significative.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240919015928/fr/

(Graphic: Xsolla)

Les participants qui visiteront le stand de Xsolla (Stand 1515-SW) au TwitchCon auront l'opportunité exclusive de recevoir l'un des deux pins de charité spécialement conçus pour l’occasion. En partageant une photo de leur pin sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter, en utilisant les hashtags #LightstreamAble et #XsollaAble, les participants contribueront à la collecte de fonds pour AbleGamers. Pour chaque publication éligible, Xsolla et ses partenaires feront un don de 5 $ à AbleGamers, jusqu'à un montant total de 10 000 $. Pour dooner plus de poids à la sensibilisation, les hashtags #TwitchCon, #BongoCat, #Lightstream, #Xsolla et #SoEveryoneCanGame peuvent également être ajoutés.

« Nous sommes ravis de nous associer à AbleGamers lors du TwitchCon 2024 pour soutenir leur mission de rendre le jeu plus accessible à tous. En interagissant avec notre stand et en partageant leurs expériences en ligne, les participants pourront obtenir un objet unique de Xsolla et Lightstream, tout en contribuant directement à la communauté des joueurs. C’est une l’occasion idéale pour connecter la communauté du jeu à une cause qui promeut l’inclusion et l’autonomisation », a déclaré Berkley Egenes, directeur marketing et de la croissance chez Xsolla.

2 000 pin's seront distribués, dont 1 000 avec le motif emblématique du chat Xsolla et 1 000 conçus en collaboration avec Lightstream. Ces pin's en édition limitée ne seront disponibles qu'au stand Xsolla, sur la base du premier arrivé, premier servi.

Comment votre participation fait la différence :

Conseil par les pairs : AbleGamers offre des conseils personnalisés pour évaluer les besoins des joueurs et fournir des solutions optimales pour des jeux inclusifs.

Recherche en ingénierie : L'organisation soutient le développement de technologies d'assistance qui suppriment les obstacles pour les joueurs handicapés.

Communauté et inclusion : AbleGamers lutte contre l'isolement social en multipliant les occasions de camaraderie et d'amitiés durables au sein de la communauté des joueurs.

En participant à cette campagne, vous obtiendrez un pin's unique et contribuerez à financer des ressources et un soutien essentiels pour les joueurs handicapés.

Pour en savoir plus :

Pour plus d'informations sur la campagne et sur la manière de s'y impliquer, consultez le site suivant : https://x.la/charity/ablegamers

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants spécialement conçus pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Montréal, Londres, Berlin, Pékin, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh, ainsi que dans de nombreuses autres villes dans le monde, Xsolla soutient les principales marques de jeux tels que Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, entre autres.

Pour plus d’informations sur Xsolla, visitez xsolla.com

À propos de Lightstream

Lightstream permet aux streamers d'améliorer leur contenu grâce à des solutions de diffusion en cloud très accessibles. La société a lancé API.stream pour permettre à tout développeur ou équipe de produit de créer de nouveaux flux de travail vidéo en direct sur l'architecture vidéo globale en cloud de Lightstream. Conçue pour les joueurs et les créateurs, Lightstream est la solution de streaming idéale pour les joueurs utilisant des consoles, les talk-shows et les podcasters, les streamers IRL, et bien plus encore.

Pour plus d’informations sur Lightstream, visitez golightstream.com