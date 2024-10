SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--sep 19, 2024--

Xsolla, een wereldwijd videogamebedrijf, kondigt verheugd de samenwerking met AbleGamers aan voor een impactvolle liefdadigheidscampagne tijdens TwitchCon 2024. Deze samenwerking heeft als doel de missie van AbleGamers te bevorderen, om de toegankelijkheid van games voor mensen met een handicap te verbeteren door middel van een interactieve en zinvolle activering.

Bezoekers van de Xsolla-stand (stand 1515-SW) op TwitchCon krijgen de exclusieve kans om een van de twee speciaal ontworpen pins voor het goede doel te bemachtigen. Door een foto van hun pin te delen op hun sociale kanalen op Instagram, Facebook of Twitter met de hashtags #LightstreamAble en #XsollaAble, helpen deelnemers geld in te zamelen voor AbleGamers. Voor elke gekwalificeerde sociale post doneren Xsolla en zijn partners 5 dollar aan AbleGamers, met een maximum van 10.000 dollar. Voeg hashtags toe om de bekendheid te vergroten: #TwitchCon #BongoCat #Lightstream #Xsolla #SoEveryoneCanGame.

"We zijn heel enthousiast over deze samenwerking met AbleGamers op TwitchCon 2024 om hun missie te ondersteunen en gaming toegankelijker te maken voor iedereen. Bezoekers van onze stand verzamelen een uniek stuk Xsolla- en Lightstream-memorabilia en leveren een directe bijdrage aan de gaminggemeenschap door hun ervaringen online te delen. Het is een geweldige kans om de gaminggemeenschap te verbinden met een doel dat inclusiviteit en empowerment bevordert," aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bij Xsolla.

Er worden 2.000 pins uitgedeeld: 1.000 met het iconische Xsolla Cat-ontwerp en 1.000 in samenwerking met Lightstream. Deze pins in beperkte oplage zijn alleen verkrijgbaar bij de Xsolla-stand op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoe jouw deelname het verschil maakt:

Collegiale begeleiding: AbleGamers biedt persoonlijke begeleiding om de behoeften van spelers te beoordelen en optimale oplossingen te bieden voor inclusief gamen

Technisch onderzoek: De organisatie ondersteunt de ontwikkeling van ondersteunende technologieën die barrières voor gamers met een handicap wegnemen

Gemeenschap en inclusie: AbleGamers bestrijdt sociaal isolement door mogelijkheden voor kameraadschap en levenslange vriendschappen binnen de gaminggemeenschap te creëren

Door deel te nemen aan deze campagne verzamel je een unieke pin en help je mee aan de financiering van essentiële middelen en ondersteuning voor gamers met een handicap.

