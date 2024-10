PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 18, 2024--

You.com, un motor de productividad basado en IA, y Boardwave, una destacada comunidad para más de 1700 líderes europeos del software, han anunciado hoy una asociación conjunta para acelerar la productividad y la adopción de la IA en la industria europea del software.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240918908074/es/

You.com, an AI-powered productivity engine, and Boardwave, a prominent community for 1700+ European software leaders, have today announced a joint partnership to accelerate productivity and the adoption of AI in the European software industry. (Graphic: Business Wire)

La nueva colaboración se lanza hoy en Boardwave Live en Londres y ofrece a cada uno de los miembros de Boardwave, y a sus equipos de liderazgo, acceso al plan Team de You.com. Esta iniciativa ofrece a los emprendedores de software, fundadores y directores ejecutivos europeos una plataforma de IA conversacional todo en uno para mejorar la productividad humana.

You.com ofrece acceso a los últimos y más potentes modelos de lenguaje grandes (LLM), mejorados con acceso web en directo. La plataforma cuenta con una serie de potentes agentes de IA patentados para la investigación y la resolución de problemas, así como con la posibilidad de crear y compartir agentes personalizados sobre cualquier modelo de IA para cualquier tarea.

«Asociarnos con Boardwave es una gran oportunidad para poner nuestra IA en manos de los líderes europeos del software. Hemos creado You.com para hacer frente a verdaderos retos de productividad. No se trata solo de disponer de los últimos modelos de IA, sino de hacerlos realmente útiles y fiables. Nuestras API han sido especialmente populares en la comunidad SaaS y permiten a las empresas integrar nuestras funciones de IA directamente en sus flujos de trabajo. Estamos deseando asociarnos con los miembros de Boardwave para poner estas herramientas a funcionar en sus empresas», dijo Bryan McCann, director de tecnología y cofundador de You.com, en el evento Boardwave Live.

Boardwave Live es la conferencia anual de Boardwave, que reúne a 450 de los mejores y más brillantes fundadores de software, directores ejecutivos, directores ejecutivos nacionales y presidentes de toda Europa. Durante 2024, Boardwave se ha centrado activamente en el uso de la «IA práctica» y en cómo puede apoyar mejor a su comunidad, mediante asociaciones, eventos, mentorías y clases magistrales. La asociación con You.com lo lleva más allá y proporciona a cada uno de los miembros de Boardwave, y a sus equipos ejecutivos, acceso a todos los LLM populares.

«En Boardwave, estamos comprometidos a acelerar el crecimiento de las empresas de software europeas. Al asociarnos con You.com, estamos proporcionando a nuestros miembros acceso a un increíble conjunto de herramientas de IA de última generación, y a todos los principales LLMS, que pueden mejorar significativamente su productividad». La oferta de You.com incluye el acceso a todos los modelos de IA más recientes, las mejores citas de su clase, la reducción de las ilusiones y la mejora de la precisión, lo que se traduce en una experiencia más fiable. Es una plataforma construida por pioneros de la IA, y nos complace ver cómo fortalecerá a nuestra comunidad», dijo Phill Robinson, director general y cofundador de Boardwave.

Para obtener más información, visite www.you.com o www.boardwave.com.

Para consultar las API de You.com, visite https://you.com/business/api.

Acerca de You.com: