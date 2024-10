PALO ALTO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Sep 18, 2024--

You.com, eine KI-gestützte Produktivitätsmaschine, und Boardwave, eine prominente Community für über 1.700 europäische Software-Führungskräfte, haben heute eine gemeinsame Partnerschaft angekündigt, um die Produktivität und die Einführung von KI in der europäischen Softwareindustrie zu beschleunigen.

Die neue Zusammenarbeit startet heute auf der Boardwave Live in London und bietet allen Boardwave-Mitgliedern und ihren Führungsteams Zugang zum Team-Plan von You.com. Diese Initiative stattet europäische Softwareunternehmer, Gründer und CEOs mit einer All-in-One-Plattform für dialogorientierte KI aus, um die menschliche Produktivität zu steigern.

You.com bietet Zugang zu den neuesten und leistungsstärksten Large Language Models (LLMs), die durch einen Live-Webzugang ergänzt werden. Die Plattform verfügt über eine Reihe leistungsstarker proprietärer KI-Agenten für Forschung und Problemlösung und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Agenten zusätzlich zu jedem KI-Modell für jede Aufgabe zu erstellen und zu teilen.

„Die Partnerschaft mit Boardwave ist eine großartige Gelegenheit, unsere KI in die Hände der führenden Softwareunternehmen Europas zu geben. Wir haben You.com entwickelt, um echte Produktivitätsprobleme zu lösen. Es geht nicht nur darum, die neuesten KI-Modelle zu haben, sondern darum, sie wirklich nützlich und vertrauenswürdig zu machen. Unsere APIs sind in der SaaS-Community besonders beliebt, da sie es Unternehmen ermöglichen, unsere KI-Funktionen direkt in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Wir freuen uns darauf, mit Boardwave-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um diese Tools in ihren Unternehmen zum Einsatz zu bringen“, sagte Bryan McCann, CTO und Mitbegründer von You.com, auf der Boardwave Live-Veranstaltung.

Boardwave Live ist die jährliche Konferenz von Boardwave, an der 450 der besten und klügsten Software-Gründer, CEOs, NEDs und Vorsitzenden aus ganz Europa teilnehmen. 2024 hat sich Boardwave aktiv auf den Einsatz von „Praktischer KI“ konzentriert und darauf, wie diese durch Partnerschaften, Veranstaltungen, Mentorenschaften und Meisterklassen die Gemeinschaft besser unterstützen kann. Die Partnerschaft mit You.com geht noch einen Schritt weiter und bietet jedem Mitglied von Boardwave und seinen Führungsteams Zugang zu allen beliebten LLMs.

„Wir bei Boardwave haben uns zum Ziel gesetzt, das Wachstum europäischer Softwareunternehmen zu beschleunigen. Durch die Partnerschaft mit You.com bieten wir unseren Mitgliedern Zugang zu einem erstaunlichen Toolkit mit modernster KI und allen wichtigen LLM, das ihre Produktivität erheblich steigern kann. Das Angebot von You.com umfasst den Zugang zu den neuesten KI-Modellen, erstklassigen Zitaten, reduzierten Halluzinationen und verbesserter Genauigkeit, was zu einer vertrauenswürdigeren Erfahrung führt. Es handelt sich um eine Plattform, die von KI-Pionieren entwickelt wurde, und wir sind gespannt, wie sie unsere Gemeinschaft stärken wird“, sagte Phill Robinson, CEO und Mitbegründer von Boardwave.

Weitere Informationen finden Sie unter www.you.com oder www.boardwave.com.

Die APIs von You.com finden Sie unter https://you.com/business/api.

Über You.com: