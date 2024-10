PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--sep 18, 2024--

You.com, een AI-gestuurde productiviteitsengine, en Boardwave, een vooraanstaande community voor meer dan 1700 leiders uit de Europese softwarebranche, hebben vandaag gezamenlijk een samenwerkingsverband aangekondigd om de productiviteit en het gebruik van AI in de Europese softwarebranche te versnellen.

De nieuwe samenwerking gaat vandaag van start op Boardwave Live in Londen en biedt elk van de leden van Boardwave en hun leiderschapsteams toegang tot het teamplan van You.com. Dit initiatief biedt Europese softwareondernemers, oprichters en CEO's een conversationeel alles-in-één AI-platform om de productiviteit van mensen te verhogen.

You.com biedt toegang tot de nieuwste en krachtigste Large Language Models (LLM's), uitgebreid met live webtoegang. Het platform is voorzien van een reeks krachtige, gepatenteerde AI-agents voor onderzoek en probleemoplossing en de mogelijkheid om voor elke taak aangepaste agents maken en delen op basis van elk AI-model.

“De samenwerking met Boardwave biedt ons een uitstekende gelegenheid om de leiders op softwaregebied in Europa te laten kennismaken met onze AI. We hebben You.com opgezet om reële productiviteitsuitdagingen aan te pakken. Het gaat er niet alleen om te beschikken over de nieuwste AI-modellen, maar ook dat deze echt nuttig en betrouwbaar zijn. Onze API's zijn bijzonder populair in de SaaS-community. Ze stellen bedrijven in staat onze AI-mogelijkheden rechtstreeks in hun workflows te integreren. We kijken ernaar uit om samen te werken met de leden van Boardwave om deze tools in hun bedrijven te implementeren,” aldus Bryan McCann, CTO en medeoprichter van You.com, tijdens het Boardwave Live-evenement.

Boardwave Live is het jaarlijkse congres van Boardwave, waarop 450 van de beste en intelligentste oprichters, CEO's, NED's en voorzitters op softwaregebied uit heel Europa bijeen komen. Gedurende 2024 heeft Boardwave zich actief gericht op het gebruik van “Praktische AI” en hoe het bedrijf de gemeenschap beter kan ondersteunen, door middel van samenwerkingsverbanden, evenementen, mentorrelaties en masterclasses. De samenwerking met You.com tilt dit naar een nog hoger niveau en biedt alle leden van Boardwave en hun managementteams toegang tot alle populaire LLM's.

“Bij Boardwave streven we ernaar de groei van Europese softwarebedrijven te versnellen. Door samen te werken met You.com bieden we onze leden toegang tot een geweldige toolkit met de uiterst geavanceerde AI en alle belangrijke LLM's, waarmee ze hun productiviteit aanzienlijk kunnen verhogen. Het aanbod van You.com omvat toegang tot de nieuwste AI-modellen, de beste citaten in hun klasse, minder hallucinaties en een hogere nauwkeurigheid, wat resulteert in een meer betrouwbare ervaring. Het is een platform dat is gebouwd door AI-pioniers en we kijken vol belangstelling uit naar hoe het onze community zal versterken,” aldus Phill Robinson, CEO en medeoprichter van Boardwave.

Meer informatie: www.you.com of www.boardwave.com.

Voor de API's van You.com kunt u terecht op https://you.com/business/api.

Over You.com: