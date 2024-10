NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

Zodia Custody, l'un des principaux dépositaires d'actifs numériques institutionnels soutenu par Standard Chartered, SBI Holdings, Northern Trust et National Australia Bank, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Solidus Labs, un définisseur de catégorie en matière de sécurité et de conformité crypto-natives. Cette collaboration va renforcer les capacités de surveillance des transactions de Zodia Custody afin de garantir une couverture complète des transactions on-chain (sur la chaîne de blocs) et off-chain (transactions traditionnelles) et optimiser encore plus l’approche de Zodia en matière d’identification et d’atténuation des risques de criminalité financière.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240919893133/fr/

Zodia Custody selects Solidus Labs to enhance crypto transaction monitoring capabilities (Photo: Business Wire)

La solution de surveillance des transactions de Solidus Labs possède une architecture agnostique en matière d’actifs qui intègre un apprentissage machine sophistiqué et des analyses de comportement pour fournir une couverture complète des transactions fiduciaires et numériques dans n’importe quelle chaîne de blocs. Zodia Custody dispose ainsi d’une souplesse illimitée dans ses efforts de surveillance pour synthétiser les signaux de risque on-chain et off-chain afin de permettre une détection précoce des activités suspectes, y compris la fraude, la manipulation du marché et le blanchiment d’argent tout en minimisant les faux positifs.

Dans l’écosystème des actifs numériques, dans lequel l’innovation est permanente, les contrôles de la criminalité financière sont d’une importance cruciale et il essentiel que les firmes recherchent constamment des opportunités d’amélioration même si elles évoluent dans des juridictions possédant des réglementations bien établies contre le blanchiment d’argent et d’autres cadres plus récents comme le règlement sur les marchés crypto-actifs (MiCA) qui procure de la clarté pour l’industrie. L’utilisation par Zodia Custody des solutions d’avant-garde de Solidus Labs, et le partenariat entre les deux firmes, sont un développement bienvenu dans le domaine des actifs numériques afin d’améliorer l’identification des risques de criminalité financière, garantir le maintien de la conformité et encourager la croissance pour les investisseurs institutionnels.

Mike Sadarangani, responsable du groupe Conformité et Criminalité financière chez Zodia Custody , estime : « La détection et la prévention de la criminalité financière est la pierre angulaire pour permettre l’innovation et permettre aux entreprises actives dans le domaine des actifs numériques de prospérer en empêchant les utilisations malveillantes par des acteurs illicites. Cela permet d’apporter de la clarté et de la certitude dans un environnement en évolution constante. Notre partenariat avec Solidus Labs améliore encore plus notre approche basée sur le risque par rapport à la surveillance des transactions on-chain et off-chain, ce qui nous permet de rester à la pointe de la conformité réglementaire et aligné avec les normes que les investisseurs institutionnels reconnaissent et dans lesquelles ils sont confiance. »

« L’attitude de précurseur de Zodia Custody en matière de conformité correspond parfaitement à la mission de Solidus Labs consistant à créer un environnement sécurisé pour le négoce des actifs numériques », ajoute Asaf Meir, PDG et fondateur de Solidus Labs . « Nos modules de surveillance des transactions vont permettre à Zodia de détecter les anomalies en temps réel, pour une défense proactive contre la criminalité financière à la fois dans les systèmes centralisés et décentralisés. Cette collaboration renforce la position de Zodia Custody en tant que leader de la conformité dans le domaine des actifs numériques tout en étoffant encore plus son offre institutionnelle. »

Le module HALO de surveillance des transactions de Solidus Labs permet aux équipes de conformité d’obtenir une vue holistique des activités des clients en associant les activités on-chain aux typologies plus traditionnelles de surveillances des transactions off-chain. La capacité de gestion des risques en temps réel fournit à Zodia Custody une couche puissante de protection supplémentaire, aidant la firme à maintenir sa réputation de dépositaire sécurisé et fiable pour les investisseurs institutionnels.

À propos de Zodia Custody

Zodia Custody est le premier dépositaire d'actifs numériques institutionnel par Standard Chartered, en association avec Northern Trust, SBI Holdings et National Australia Bank. Il permet aux investisseurs institutionnels du monde entier de réaliser tout le potentiel de l’avenir des actifs numériques – simplement, en toute sécurité et sans compromis. Grâce à la combinaison de technologies de pointe, de conservation, de gouvernance et de conformité, Zodia Custody répond aux besoins complexes des investisseurs institutionnels.

Zodia Custody met en œuvre les exigences du 5AMLD et applique les mêmes normes que Standard Chartered concernant AML, FCC et KYC. Il met en œuvre les exigences de la règle de voyage du GAFI. Zodia Custody Limited est enregistrée au Royaume-Uni auprès de la FCA en tant qu'entreprise d'actifs cryptographiques en vertu des réglementations de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds. Zodia Custody (Ireland) Limited est enregistrée auprès de la Banque centrale d'Irlande en tant que VASP en vertu de la loi de justice pénale de 2010 « Money Laundering and Terrorist Financing » (blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) de 2010 (telle que modifiée). Zodia Custody (Ireland) Limited a été créée en Irlande en août 2021. Zodia Custody Limited est enregistrée auprès de la CSSF au Luxembourg en tant que Prestataire de Services sur Actifs Virtuels conformément à l'article 7-1 (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que modifiée. Zodia Custody (Hong Kong) Limited est inscrite au registre des prestataires de services aux fiducies et aux sociétés sous le numéro de licence TC009245 en vertu de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLO), Cap. 615 en ce qui concerne ses activités de conservation d’actifs numériques

Des images haute résolution et des logos sont disponibles ici. Pour plus de renseignements à propos de Zodia Custody: LinkedIn, Twitter.

À propos de Solidus Labs

Solidus Labs est le définisseur de catégorie pour les solutions des solutions de sécurité et de conformité du marché crypto-natif spécialité dans la surveillance des transactions et la protection. Notre mission est d'assurer la sécurité des échanges de crypto-monnaies tout au long du parcours d'investissement sur tous les marchés centralisés et DeFi. En tant que fondateur d'initiatives de premier plan tels que la Crypto Market Integrity Coalition et le sommet DACOM, Solidus s'engage pleinement dans toutes ses actions à ouvrir la voie aux marchés financiers de demain.

Pour plus de renseignements veuillez consulter : https://soliduslabs.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.