AREA ROUNDUPHIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALLTroy 63, Potlatch 47

TROY — The Trojans beat the Loggers behind double-doubles from Tessa oints, 11 rebounds) and Emma Wilson (14 points, 10 assists).

Troy coach Guy Wells said the Trojans (1-5) played real hard defensively to beat the visiting Loggers (0-6).

POTLATCH (0-6)

Brieanna Winther 0 0-0 0, Hatley Sawyer 0 0-0 0, Elena Vowels 6 2-4 14, Jaedyn Cessnun 1 0-0 2, Cathryn Burnette 8 6-8 22, Cadence Carlson 1 0-4 2, Gracie Zimms 1 1-4 3, Brooklyn Mitchell 2 0-0 4. Totals 19 9-20 47.

TROY (1-5)

Jenny Webb 5 0-0 10, Clara Chamberlin 1 2-8 6, Tessa Stoner 12 9-11 33, Briar Wilson 0 0-0 0, Lydia Ward 0 0-0 0, Emma Wilson 5 3-7 14, Destyni Heitmann 0 0-0 0. Totals 23 15-26 63.

Potlatch 8 11 14 14 — 47

Troy 13 18 18 14 — 63

3-point goals — Chamberlin, Emma Wilson.