Honor Roll

Officials at Lewis-Clark State College in Lewiston have released their president’s and dean’s lists for fall semester 2024. Students from this region named to the lists include:

President’s list (3.75 GPA or higher)

ASOTIN: Haylee J. Appleford, Cooper D. Biery, Jade Duman, Heather M. Koch, Blake E. Richards; CLARKSTON: Michael J. Baldeck, II, Brooke E. Blaydes, Greta M. Boreson, Hannah J. Carrier, Karis B. Cole, Kenlie B. Connor, Kinsey N. Cook, Leah L. Copeland, Kendal R. Cunningham, Peyton L. Dempsey, Jenyce I. English, Jordan L. Erb, Merle D. Forgue, Tyler A. Gillie, Mikoto D. Grimm, Olivia J. Gustafson, Amy N. Hallman, Ava M. Hasenoehrl, Lauren R. Johnson, Dylan E. Landrus, Kilee A. Lemm, Zane C. Leslie, Mya L. Mendoza, Jacqueline Miller, McKenna A. Moak, Conor O. Nicholson, Shannon A. Nicholson, Deven B. Olsen, Lucie A. Ranisate, Hannah J. Raykovich, Adelina R. Reed, Brendan R. Reed, Jade L. Rodgers, Jayden K. Sewell, Madison F. Shriver, Annika L. Snow, Eloise J. Teasley, Samantha E. Wendt, Taylor D. Wilkinson, Riley J. Ziegler; COLFAX: Derek J. Repp, Ian E. Rynearson, Kierstyn L. York; COLTON: Addyson R. Purnell; COTTONWOOD: Ember M. Martin, Jade Prigge; CRAIGMONT: Katherine A. Goeckner, Philomena R. Horton, Delaynee J. Osburn; CULDESAC: Aaron Jones, Aletha A. Reid; DEARY: London G. Kirk, Dantae L. Workman; FERDINAND: Hope I. Schwartz; GENESEE: Jessica L. Holmes, Harper G. Jarolimek, Brinley M. Lowe, Kole C. Scharnhorst, Makenzie L. Stout; GRANGEVILLE: Gabriel F. Ackerman, Camden K. Barger, Dustin T. Kaschmitter, Marcus Leslie Merrick, Tesse A. Pineda, Damaris K. Schwartz, Jesse A. Schwartz, Zachery Wadlow; JULIAETTA: Joshua Conley, Amanda R. Fletcher, Hannah M. Henriksen, Thomas D. Miller, Ruby A. Stewart; KAMIAH: Reese C. McMurtrie, Ryan S. Sackett, Ashlyn D. Schoening, Wyatt C. Wilcox; KENDRICK: Trent C. Charlton, Elisabeth Faulkner, Erin M. Morgan; KOOSKIA: Tristin K. Dominguez, Kaitlynn E. Everett, Karson M. Perry; LAPWAI: Kade A. Calkins, Graysen P. Cash, Payton E. Duke; LENORE: James W. May; LEWISTON: Mackenzie R. Aaseby, Noah D. Acord, Natalie D. Anderson, Rayann Baker, Brandy L. Benner, Cadence A. Bogdanowicz, James Bogdanowicz, Jero M. Bonilla, Kalisa J. Boyd, Adam M. Boylan, Lina Boylan, Brenna S. Brady, Lynsie J. Bren, Olivia G. Bren, Gabrielle M. Brown, Demi L. Callahan, Jennah M. Carpenter, Kevin J. Carpenter, Braeden D. Chenault, Taylor A. Cleary, Kerby A. Cole, Emily K. Collins, Taylor S. Crawford, Austin B. Crea, Nathan M. Creitz, Audrey G. Dever, Carolyn Dolan, Tyler D. Drover, Jenea M. Edmonson, Emily M. Elskamp, Madi Elzea, Rachel L. Everett, Emily A. Fallis, Maraya L. Fletcher, Juliauna J. Forgach-Aguilar, Kendall M. Fowler, Peyton L. Francis, Stevie R. Fuchs, Jordan E. Fuller, Iden Gardner, Cecelia M. George, Diesel S. Gleason, Austin D. Gomez, Tyler L. Granlund, Janna-Maree G. Groce, Rebekah H. Gulotta-Diemert, Megan M. Halstead, Michael K. Hardman, Melody Hernandez, Harry W. Hobbs III, Elise J. Hogaboam, Raven T. Holt, Andrew P. Hunt, Isabella L. Inzunza, Tanner G. Irwin, Kaitlyn R. Itzka, Allison A. Jacks, Maddi Jackson, Rex H. Jamison, Talon K. Jamison, Madigan M. Kelly, Robert H. King, Baeli S. Kinsley, Dakota R. Kuhn, Nevaeh F. Labonte, Kayden D. Laferriere, Austin D. Lawrence, Aiden J. Lillibridge, Eli A. Lindauer, John R. Lustig, Grant C. Lybyer, Elena V. Mack, Mya M. Madden, Brendon J. Martin, Asa J. McClure, Breanna R. McMahon, Justice J. Mills, Rachel Ann Myers, Trinity C. Nelsen, Asante J. Nyakundi, Jenika N. Ortiz, Taylor R. Osburn, Avery J. Palmer, Piper L. Parsells, Parker A. Payton, Brooke P. Pfaff, Emily V. Raebel, Cassidy E. Ravet, Rylie A. Reagan, Jessica N. Riggs, Dallas M. Roberts, Jennie Roberts, Jayton N. Rowden, Avery M. Sabatke, Jace B. Sams, Mollie J. Seibly, Emilyn C. Sheppard, Yu-Chia Shun, Cornelius Sia Kee Hung, Alyssa M. Simon, Mycha A. Smith, Tiffany R. Snyder, Alex J. Sol, Zachary D. Steadman, Kyle J. Strottmann, Dawson W. Teats, Moriah E. Valenta, Jennifer Wagner, Robert D. Wareham, William C. Wareham, Brooke A. Warthen, Lanessa L. Watkins, Kasey C. Watson, Hunter G. Weigand, Brooklyn M. Weiss, Kobe C. Wessels, Elizabeth Westacott, Aleena A. White, Wyatt A. Wiik, Julia G. Williams, Aliyah G. Woody, Kathryn R. Yeats, Victoria D. Yoder, Sapphire M. Yorke; MOSCOW: Nathaniel I. Bohner, Erik Brown, Benjamin A. Coulimore, Diego E. Deaton, Brian C. Hawthorne, McKenna E. Jackson, Nathaniel J. Koeppel Willcoxson, Justyce Mason-Gray, Hansel R. May, Moncia A. Miller, Myah L. Parsons, Amy R. Paul, Keelyn R. Pilcher, Amariah G. Schug, Grace M. Tiegs, Baylee R. Toro, Zabrina E. Vandergriff; NEZPERCE: Jacinta M. Heideman, Jenna P. Kuther, Laurel Kuther, Elizabeth R. Meyer, Serene S. Wahl, Danielle M. Zenner; OROFINO: Dustin G. Alfaro, Edward Avens Allen, Daniel E. Andrade Jr., Jorge A. Baird, Lance Barnes, Grace L. Beardin, Isaiah M. Bell, Paul M. Best, Libby G. Bradbury, Austin Allen Brunette, Peyton D. Cochran, Debra L Easom, Amanda L. Goldsmith, Joshua J. Grazioli, Christopher D. Griffith, Benjamin G. Gunn, Timothy J. Gutierrez, Stewart W. Harmon, Mason Lee Thomas Hughes, Zachary T. Johnstone, Wheeler R. Jones, Charles Alan Larmore, Garet Lee Martin, Kristoffer D. Moreno, Tommi Newman, Willie K. Rabey, Dagon C. Rohrich, Lazarus Salazar, Juan J. Sanchez, Kevin D. Thorne, Dakota Dean Turner, Robert Wilde, Nolan J. Williams, Sydnie J. Zywina; PIERCE: Micah D. Nelson; POMEROY: Chase J. Caruso, Zoe R. Gosso, Trevin D. Kimble; POTLATCH: Charlee R. Beckner; PRINCETON: Sierra M. Hadaller; PULLMAN: Quinn Belderrain, Nolan Hansen, Gwyneth J. Heim, Katie J. Henneman, Grayson A. Hunt, Gugulethu Nhliziyo, Braden S. Patrick, Erica Stryker; STITES: Lauren E. Jensen; TROY: Dylan R. Abbott, Hanna J. Blum, Nicholas N. Brown, Nneka M. Garrison, Nathanael P. Isaac; UNIONTOWN: L-E A. Meese.

Dean’s list (3.25-3.749 GPA)

ASOTIN: McKylee J. Aldous, Nicholas M. Heier, Rylan S. Holland, Skye A. MacKintosh, Kenzie M. Paris, Annie M. Petty; CLARKSTON: Lawrence C. Ackley, Jenna K. Allen, Bryan T. Beale, Jessica L. Chenault, Cole S. Devorak, Jeremy J. Di Sarno, Madysen L. Erb, Carter R. Farrell, Hayden A. Flerchinger, Ariah R. Knight, Jakob G. Marquez, Raymond M. Mataka, Ian J. Moore, McKenna C. Noland, Addesyn R. Pangle, Bradley A. Phillips, Ashlin M. Pickett, Alina M. Rubio, Manuel Sanchez-Pena, Katelyn L. Sandstrom, Brooke M. Schoenfeld, Anthony G. Spencer, Kendall M. Wallace, Aiden D. Weber, Kaylin I. Wells, Jayden Youngren; COLFAX: Delaney L. Imler, Perry M. Imler, Ellie R. Nails, Sophia L. Pierobello; COTTONWOOD: Jamie L. Schacher, Kyle J. Schwartz; CRAIGMONT: Jason Riener, Caristae A. Robinson; DEARY: Tucker J. Ashmead, Cassidy J. Henderson, Karson L. Ireland; DIAMOND: Cora L. Shindler; ELK CITY: Guy J. Frantz; FENN: Angela D. Shaw; GARFIELD: Ethan A. Hawkins, Colton Pfaff, Drew A. Vantine; GENESEE: Samuel R. Bentley, Noah M. Lattuada; GRANGEVILLE: Anya M. Andrews, Megan Bashaw, Elizabeth L. McGeorge, Deven C. Morgan, Nichole J. White; JULIAETTA: Kori L. Claffey; KAMIAH: Daisy L. Bower, Yesica H. Gonzalez, Santana M. Simmons, Porter N. Whipple; KENDRICK: Moriah L. Littlefield; KOOSKIA: Susan E. Willis; LACROSSE: Julia P. Guske, Landen J. Miller; LAPWAI: Landry P. Cash, TeeJay Henry, Lance C. Sanford, Alan V. Weaskus; LENORE: Dallas S. Morgan; LEWISTON: Ellysia S. Aaseby, Elise R. Aiken, Krystina Marie Ailor, Shawnee A. Aman, Addyson L. Ashe, Faith D. Bell, Galen Bennett, Elizabeth J. Bieker, Bryson J. Bierman, Michael R. Bodden, Ashley N. Bonilla, Mikayla J. Bybee, Sally C. Carneal, Kailey M. Carpenter, Rylei M. Carper, MarDee S. Chambers, Chayli N. Chastain, Brian M. Coates, Emily L. Codispoti, Cloe Shae Cone, Megan I. Crea, Terry L. Davis, Mikayla Dethman, Lilyanne C. Egland, Wren Elliott Cable, Michael J. Ellsworth, Silas D. Elsberry, Adrienne R. Evans, Kaeli R. Fischer, Laura J. Fischer, Joshua C. Francis, Alexandria J. Frazier, Connor M. Frei, Dylon J. Frey, Tyler M. Galles, Gabriel S. Goeckner, Cadence M. Goff, Violet A. Gossage, Katelyn R. Gray, Sarah M. Griffin, Connor J. Heersink, Roshell R. Hesler, Steven R. Hill, Rachel K. Hoffman, Eva M. Howard, Ty J. Johannesen, Kasi L. Kauffman, Kelli J. Kaufman, Natalie E. Kimbley, Kade G. Koberstein, Teagan J. Kramasz, John C. Kramasz, Gabrielle N. Laferriere, Sierra Sterling Larson, Kaylee G. Littlefield, Gwen J. Mample, Rayne B. Martinez, Kassidy Ann McLean-Baker, Justin D. Meese, John C. Mettling-Perry, Gabriel B. Miller, JoDee A. Munson, Ella T. Nelson, Griffen A. Parsells, Victoria Pitts, Rosemarie Reed, Daniel T. Renshaw, Tucker P. Rhodes, Elleona J. Roberts Richmond, Joseph H. Rothfusz, Keira C. Rourick, Kristine A. Rourick, Brooklyn I. Schatz, Natalie M. Scheib, Porter S. Schulte, Thomas A. Storm, Jakob T. Strom, Natalee R. Taylor, Paxton V. Taylor, Madison D. Thompson, Fredric Tomeh, Natasha Urbanowicz, Alexis L. Vaughns, Sarah D. Walters, Kenneth T. Wareham, Hayden M. Wenstrom, Joshua J. Westerman, James M. White, William G. Wilson, Caleb T. Wing, Skylah E. Wolf, Mackenzie Rose Yeoman; MOSCOW: Ryan F. Bailey, Makayla M. Gilkey, Daniel Greene, Malia R. Jensen, Tristin L. O’Brien, Broderick Ownbey, Teagan M. Riley, Eligh W. Schroeder, Jessica M. Smith, Amber E. Strain, Caden M. Toone; NEZPERCE: Kaylee S. Owens; OAKESDALE: LouEllen M. Reed; OROFINO: Cody M. Bird, Adam D. Burge, Robert R. Cornford, Kevin J. Kirk, Melanie A. Paulson, Jacob T. Rainier, Corey Reid, Jonathan M. Whitney; PALOUSE: Ella G. Cuellar; PECK: Samantha A. Stuart; PIERCE: Allison J. Davidson; POMEROY: Kendall L. Hodges, Elizabeth K. Ruchert; PULLMAN: Liam P. Carnahan, Jacob L. LeBeau, Edward Muita Mugo, Maggie Remington, Ashley J. Sexton, Hannah M. Thompson; REUBENS: Payton M. Crow, Emily L. Dau; ROSALIA: Isabella C. Castanon, Gabriel M. Lazcano; TROY: Tyson J. Christensen, Bailee M. Cook, Lydia Richmond; WEIPPE: Jaron M. Christopherson, Cadence A. Gilmore, Cameron K. Gilmore; WINCHESTER: Dorian J. Antone.

———

MADISON, Wis. — Eric Du, of Pullman, has been named to the dean’s list for fall semester 2024 at the University of Wisconsin-Madison.