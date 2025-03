POMEROY — Officials at Pomeroy Junior and Senior High School have released their honor roll for fall semester 2024. Students named to the list include:

SENIORS: 4.00 GPA — Elisabeth Carroll, Isabella Field, Khloe Gerking, Kellee Kendrick, Boone Schmidt, and Jett Slusser; 3.25 to 3.99 GPA — Kiersten Bartels, Emily Boyd, Taylor Gilbert, Kaylee Hines, Sage Kimble, Colby Ledgerwood, Elena Morfin-Avila, Cesar Morfin-Martinez, Jacob Reisinger, Emma Thompson. JUNIORS: 4.00 GPA — Peyton Cannon, Kyzer Herres, Santiago Lyden, Caroline McKeirnan, and Atalya Mitchell; 3.25 to 3.99 GPA — Ismael Arteaga, Olivia Cooper, David Frederick, Levi Henderson, Sadie Klaveano, Gunner Magill, Sophia Phelps, Hailey Reisinger, Grayson Slaybaugh, Melinda Tuck, Bethany Zimmermann. SOPHOMORES: 4.00 GPA — Carmen Fruh, Haven Kimble, Braxton McKeirnan, and Molly Warren; 3.25 to 3.99 GPA — Graison Anderson, Matthew Lamb, Carolina Morfin, Kendyll Potoshnik, Lucian Setzer, Kimberly Tuck, Robert Van Vogt, Vincent Vecchio. FRESHMEN: 4.00 GPA — Tatum Jones, Reagan McKeirnan, Kaleb Miller, Nolan Newberg, and Hollie Van Vogt; 3.25 to 3.99 GPA — Morgan Frederick, Heather Hastings, Rory McKeirnan, Raelyn Nagle, Conrad Nelson, Max Wallace. EIGHTH GRADE: 4.00 GPA — Heather Davis, Olivia Dyar, Colton Field, Judson Hall, and Owen Wolf; 3.25 to 3.99 GPA — Talyn Anderson, Kennedy Cannon, Camryn Claassen, Treyton Kimble, Mellany Lara, Josiah Ledgerwood, Lincoln Lovgren, Kiara Marquez, Brenna McKeirnan, Elijah Miller, Giselle Morfin, Chance Savage, Keeley Zinn. SEVENTH GRADE: 4.00 GPA — Ethan Berglund, Autumn Gomez, Nataly McKeirnan, Sophie Miller, Peyton Newberg, Emma Phelps, Lilaina Severson, and Daphne Waldher; 3.25 to 3.99 GPA — LillyAnn Alsup, Samuel Bagby, Ladd Baser, Willow Bowen, Cassandra Domras, Myka Horal, Dutch Jones, Corbin Nelson, Ruger Shaver, Michael Tuck, Alisha Van Vogt, Robert Wolf, Sidney Wolf, Caleb Zimmermann, Claire Zinn.