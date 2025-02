Honor Roll: Part 1

The honor roll list from Clarkston High School is being reprinted. The wrong list was published last Sunday because of incorrect information provided to the Tribune.

———

Officials at Clarkston High School have released their honor roll for fall semester 2024. Students named to the list include:

SENIORS: 4.0 GPA — Jasmine Arthur, Hayley A. Barnea, Tori L. Bradley, Carly R. Broemmeling, Ryann C. Combs, Ryken Craber, Reese E. DeGroot, Jesse E. Delane, Kathleen M. Easterday, Keegan A. Heath, Sean Hem, Joshua D. Hoffman, Ella J. Leavitt, Olivia C. Lopez, Logan A. McCall, Dominic Polis, Micah J. Reynolds, Jacob A. Rinard, Rebecca R. Skinner, Maegan J. Walkup; 3.6-3.99 GPA — Stephen D. Alfred, Veronica J. Arnzen, Mattea Branscome, Jonson M. Brotnov, Taylor N. Celigoy, Jade E. Cleveland, Kobey S. Cole, Claire J. Dooley, Raylie R. Fleishman, Kamryn J. Forsmann, Jaideyn C. Goard, Melora E. Grenier, Matthew T. Hasenoehrl, Keiran Kemak, Hayden J. Line, Chase R. Meyer, Josephine A. Miller, Sydnee Morscheck, Rhylee R. Murrin, Connor R. Nitz, Elizabeth L. Phillips, Lexie K. Rawson, Kaitlin L. Riener, Bo K. Siler, Luke W. Siler, Francesca J. St. Marie, William B. Sueyklang, Anna L. Wik; 3.25-3.59 GPA — Landen A. Anderson, Alexandra B. Brinegar, Trevahn R. Dallman, Parker L. Eccles, Renata C. Garcia-Enriquez, Colten J. Goard, Auden C. Jackson, Natalie E. King, Ivan J. Marksmeier, Nevaeh M. Martensen, Gabriella M. Mills, Tyler D. Opgenorth, Otis E. Phillips, Samuel Polis, Sarah A. Reader, Zoee A. Rice, Elias I. Rousseau, Emma M. Smith, Liko Darey Soto Gutierrez, Jaden R. Stulce, Kyler L. Zellerhoff. JUNIORS: 4.0 GPA — Gabrielle E. Bolen, Madison A. Call, Athena R. Carranza, Jordan G. Cassetto, Myla A. Chinell, Khloe B. Duncan, Makaela D. Everheart, Jennifer A. Figueroa, Logan V. Gehring, Alexis N. Hamblin, Elizabeth B. Harrington, Kaitlin J. Le, Jillian M. Ledgerwood, Shayla L. Martin, Jacob C. McKenzie, Bernadette Polis, Santiago Renteria, Lily A. Somers, Bailey H. Wu; 3.6-3.99 GPA — Emma A. Aceveda, Olivia G. Bailey, Kendyl L. Barnea, Baylie M. Boyer, Vincent J. Branam, Keyona M. Colon, Preslee L. Dempsey, Desirae D. Di Sarno, Benjamin Dominguez, Cash W. Dugas, Ashley M. Eggleston, Raeli J. Glass, Gavin J. Hiebert, Marcus R. Hocking, Cindyann C. Hyde, Sydney D. Janikowski, Aneysa E. Judy, Brenna E. Keene, Kizzie E. Line, Daniella J. Lucas, Desmond Y. Mataka, Kimimela Picard, Raylee R. Roehrick, Kira L. Ruckdashel, Blayne R. Sangster, Tatum J. Sevy, Jacob Stewart, Daniel C. Walk, Jada L. White, Treytin A. Will, Olivia J. Wyatt; 3.25-3.59 GPA — Lawrence A. Beauchamp II, Bianca L. Boreson, Jalen J. Brotnov, Hilary J. Cameron, Miley M. Carmichael, Bella A. Demesa, Zander D. Dufvenberg, Myles Gehring, Ella R. Jordan, Shealyn R. Kendall, James R. LeBret, Willard M. Maughan, Mischa R. Mauhar, Jaelyn McCormack-Marks, Mattaniah J. Miller Jr., Joshua M. Mooney, Mason N. Ruberti, Sophia G. Schnatterle, Aiden J. Smith, Brandon A. Wright-McMullen, Tripton R. Yeoman-Ellsworth. SOPHOMORES: 4.0 GPA — Miles M. Bouterse, Paige R. Calene, Bella J. Downs, Ada L. Farrally, Jose F. Felix, Rachel L. Gall, Paige E. Hall, Owen A. Hoffman, Aiden J. Kincheloe, Claire L. Ledgerwood, Colton J. Lockhart, Olivia Malakowsky, Paityn J. Nasura, Sara Price, Abigail E. Renfro, Abbline A. Robeson, Roxanne E. Rogers, Grant L. Stevens, Matthew A. Warner; 3.6-3.99 GPA — Sophie Alfred, Grasyn M. Beloit, Buckley C. Bortz, Aleck O. Brown, Cooper P. Charles, Lincoln A. Curtis, Jordin A. Davis, Hope M. Derting, Carlitos E. Dufvenberg, Parker G. Eastman, Benjamin J. Greer, Savannah R. Heath, Kyler M. Hunter, Isabelle J. Johnson, Sebastian S. Kampf, Kannon D. Kiele, Hayden L. Krei, Leyton K. McMillan, Preston W. Nugen, Jakob D. Paine, Avery O. Peters, Ayla N. Quint, McKenna J. Reynolds, Devon J. Robinson, Tyler R. Schnatterle, Brooklyn R. Schultz, Lu Swearingen, Alyssa J. Tartera, Megan E. Taylor, Jace R. Thivierge, Colby D. Valdez, Rowan J. Weber, Brodie J. Wessels, Ethan A. White, Alexander L. Wik, Tristin B. Willette, Addilyn A. Williams, Sophia L. Wilson, Phoebe G. Wright; 3.25-3.59 GPA — Samuel R. Coleman, Emma J. Cooney, Thieu M. Dao, Saylor Douglass, Joelyn C. Hart, Nicole F. Hill, Cohen G. Montgomery, Parker A. Nugen, Lindsay E. Rodriguez, Cassius C. Schrader, Ava J. Williams. FRESHMEN: 4.0 GPA — James W. Asker, Laney M. Augir, Bailey K. Blaydes, Mia LeAnn G. Brotnov, Ariana J. Carranza, Railynn D. Child, Anna G. Eggleston, Lori J. Galindo, Savonni A. Garrett, Kaden M. Harris, Savannah J. Kanooth, Galloway J. Larreau, Addison M. Leonard, Abigail Miller, Sylus J. Potter, Ezra G. Purington, Elise S. Stoffregen, Bradley R. Stricker, Olivia L. Tannahill, Braylon D. Thomas, Alainah N. Thompson, Jeremiah H. Webster, Addison M. Wilson, Lexie J. York; 3.6-3.99 GPA — Vera M. Andrews, Michael A. Barnhizer, Randy D. Benton, Lorenzo E. Bergamo, Lillian M. Birk, Myra J. Boreson, Meradith E. Branam, Kacie M. Carcas, Preston J. Coyner, Connor S. Cunningham, Braxton T. Forsmann, Kendry D. Gimlin, Micah K. Grow, SamaraCruz Hagen, Thuy N. Hoang, Leavitt J. Hyde, Kyron W. Jollymore, Elise O. Justis, Micah M. Kanooth, Laela Leavitt, Joslyn J. McCormack-Marks, Elise M. McManigle, Mekaylah F. Miller, Caitlin M. Morton, Samuel C. Palmer, Olivia N. Reyes, Kale Ripley, Rhyann M. Sanders, Zayna L. Schilt, Kali I. Schurman, Joshua D. Swart, Calista H. Swopes, Tara E. Tarlton, Isabella C. Torres-Ruiz, Basia Ware, Averie J. Warnock, Madeylin V. Wilcoxon, Connor M. Williams, Camryn M. Winkelman; 3.25-3.59 GPA — Ashton T. Beard, Jayden A. Bezona, Patiance R. Blair, Sophia R. Bruce, Skylar A. Endicott, Lily J. Entel, Revelin G. Hammond, Lilyan I. Harris, Aspen D. Hellickson, Berlin V. Hernandez, Amia S. Hogan, Korbin E. Kaltenbaugh, Maggie J. Lacock, Sophie M. Lambert, Jocelyn G. Lee, Patrick K. Ohrtman-Rogers, Zoey L. Page, Aaron Silvan, Raylee-Marie R. Staab, Avante A. Willoughby, Jayce S. Zeliff.

———

Officials at Jenifer Middle School in Lewiston have released their honor roll for fall semester 2024. Students named to the list include:

EIGHTH GRADE: 4.0 GPA — Elliana Acord, Eastyn Albright, Emma Anderson, Layla Arnett, Rhylan Bacon, Marinda Beckstead, Kylie Bender, Avelyn Campbell, Cameron Campbell, Gabryel Carrico, Audrey Clark, Aiden Conley-Davis, Clark Diasnes, Lisa Dotson, Phineas Dover, Kaci Duke, Jett Everett, Cash Heath, Brayton Herrman, Suzannah Huff, Silas Jensen, Paige Kasza, Lucy Keener, Amanda King, Norah Leister, Sofee Lookabill, Mara Lorentz, Emma Marzolf, Emma Olds, Sydney Olson, Ariana Ortiz, Braelynn Packwood, Sage Pankey, Malachi Pelletier, Madison Pentzer, Averie Pierce, Raelynn Polumsky, Ryan Reichel, Colt Roy, Elias Sager, Danielle Sedgwick, Cahlen Shenk, Easton Shine, Maleah Skelton, Alivia Smith, Rocky Storey, Kiya Tibbets, Addison Toney, Tienna Trabert, Amara Winterbottom, Winter Wisemore, Sawyer Woodford; 3.6-3.99 GPA — Kymber Ailor, Serena Baird, Kambria Light, Alexis Waits, Kailynn Wantz, Jackson Clare, Brayden Hawkins, Reece Kaufman, Kamron Weathers, Landan McFetridge, Quinn Miller, Gage Theissen, Brandy Waterhouse, Trenton Bartlett, Justin Hager, Tatum Hollingsworth, Nikolai Lemus, Darrell Mills, Zephryn Murillo, Addyson Eller, Ciri Frye, Mikayla Green, Tanner Hassett, Bentley Jones, Oliver Jones, Mylee Liceaga, Breanna Marshall, Oliver Peterson, Brynlie Shoults, Kenzie Wooster-Marsh, Azealia Bauer; 3.0-3.59 GPA — Paige Diaz, Olivia Duclos, Loralei Faulkner, Levi Horrell, Deacon Line, Lillian McClain, Colton Stakvel, Randolph Storey, Victor Agueda, Avory Brown, Wyatt Dreadfulwater, Rainey Economen, Kaydence Jones, William Musser, Kyah Pond, Garrett Qualman, Bianca Roberts, Gauge Zumwalt, Ryder Barton, Chevy Little, Bailey Seideman, Alexis Shephard, Anderson Adams, Ariyana Arthur, Jeriko Michels, Nerha Sullivan, Kaylee Brunson, Andrew Pint, Kellen Rupp, Alba Wahtomy, Hale Taylor, Richard Cook, Hadyn Ennest, Kiera Grimsey, Kathleen Guthrie, Landon Moran, Quentin Watkins, Theodore Coleman, Corey Dean, Titan Dillingham, Kiana Larkin, Cassandra Swain, Joshua Zerbe, Jackson Canner, Yeyue Dang, Cohen Foote, Reyne Lyndon-James, Zoie Shipley, Kysin Wells, Makayla Yax. SEVENTH GRADE: 4.0 GPA — Lilyana Agueda, Daisy Arthur, Clark Bielenberg, Evangeline Boyd, Sawyer Brusseau, Jovie Cannon, Bailey Chandler, Jameson Cobley, Kylar Curtiss, Attyssa Dewey, Tessa Earl, Kaydence Frei, Ava Garner, Kaitlynn Guest, Ginny Hanna, Claire Harper, Ian Heath, Chloe Hill, Mason Keane, Owen Kronemann, Broer Laidler, Eden Larson, Ezra Laws, Quinn Leavitt, Haylie Lusk, Elliott McDermott, Elizabeth Mills, Nevaeh Minor, Anna Moore, Farrah Mustello-Seideman, Christina Ngo, Adalyn Northam, Jenna Penkert, Jaxon Pitts, Tenneson Putnam, Leightonjon Quintanilla, Ellie Reel, Abigail Rousseau, Ruby Rudd, Russell Rudolph, Elliot Ryan, Jonah Smalley, Keenan Stuart, Spencer Swallow, Eleanor Thompson, Joshua Tumelson, Atlee Vakoch, Zoe Velez, Regan Vestal, Lindern Von, Addison Walden, Ella Walker, Samuel Waller, Claire Webb, Hannah Whittaker, Payton Zager; 3.6-3.99 GPA — Donald Betzold, Madelynn Helm, Sarai Hildreth, True Mclain, Hana Scoles, Kimberly Jackson, Aislynn Kessinger, Patricia King, Sid Meyers, KayeLee Osuna, Jordan Sedgwick, Savea Steele, Dallas Woods, Jessica Demean, Paige Andrews, Tanner Buttenhoff, Lincoln Coleman, Ynesha Daraman, Austin Evans, Sam Gill, Ari Morse, Camassia Penney, Peyton Wilkins-Altmiller, Sawyer Hatch, Kaden Jenks, Reilly Line, Ada Mattoon, Angel Oliver, Conner Purcell, Jake Ricketts, Sean Segebartt, Andrew Eberhardt, Elijah Bradford, June Casey, Leighton Johns, Isaiah Pierson; 3.0-3.59 GPA — Autumn Finnegan, Cyliss Hart, Troy Jones, Kahleeya Mickens, Scarlette Reed, Zoey Reed, Mccoy Slyter, Kegan Stalder, Maxim Sullivan, Brant Wernecke, Dylan Brewer, Lainey Holm, Olivia Sloppy, Paxton Smart, Brenna Genta, Nuriel Hamby, Austin Moody, Karsen Scott, Jacob Seideman, Jadyn Weiss, Chloe Thon, Nikea Borgesen, Sadie Burke, Ashlee Johnson, Sydone Ongstad, Alton Pittenger, Kaiden Sockrider, Rhowen Bacon, Russell Lawrence, Kolbi Ross, Payton Story, Casey Keller, Kaden Knight, Nichele Bonnalie, Kasen Pohlman, Gravity Simpson, Owen Gifford, Oliver Horner, Karmen Porter, Gemma Smith, Phillip Spataro, Ridge Irby, Lusee Kayed, Liliann Leinweber, Lucille Leinweber, Eve Pilant, Logan Raney, Keaton Robertson-Yeats, Faith Shull, Dmytrius Wagenmann. SIXTH GRADE: 4.0 GPA — Amya Aguinaga, Jack Bender, Eliana Bezzerides, Avianah Bolland, Eckhart Braker, Kingston Bushey, Emmaline Clare, Sophia Clare, Aubrey Cook, Michelle Dotson, Saxton Ethridge, Ella Hoskins, Harper Howland, Lauren Huff, Mariah Ivie, Kaylee Kasza, Harrison Lee, Sophia Mahuron-Grogan, Leona Marzolf, Ariah Miller, Kalise Miller, Logan Pentzer, Alyssa Rader, Harper Roehl, Laney Roy, Quincy Rudolph, Parker Schumaker, Gloria Smith, Paisley Speno, Lena Stedman, Eddison Sullivan, Aryah Winterbottom, Bailey Wright; 3.6-3.99 GPA — Ret Benda, Isla Brown, Kylin Erickson, Leilani Guzman, Yvens Hoover, Essence Dickey, Savannah Dorow, Sage Havicus, Layla Hildreth, Abigail Jones, Oakley Putnam, Taylor Rogers, Preston Scott, Ellery Steiner, Linda Lanman, Vivienne Schlegel, Trinity Turner, Alora Auverson, Claire Gilmore, Grayson Gordon, Paisley Havicus, Tristen Henriod, Kendyl Hurd, Kaylin Keane, Aiden Liedkie, Allison Marshall, Teagan O’Harra, Ethan Shenk, Madeline Svancara, Ruby Teepvong, Mckenna Warner, Olivia Alexander, Alysha Dick, Paislee Glessner-Freeberg, Paige Grainger, Gage Reaves, Danielle Sotin, Abel Altman, Carson Elder, Eliza Johnson, Korii Kemper, Bradley McCain, Macy McCrae; 3.0-3.59 GPA — Keira Gilliland, Roman Mack, Finn Tippets, Logan Corder, Kolton Green, Abbie Hillemann, Elizabeth Lockart, Hedessa Pack, Jordy White, Kherington Carter, Kash DeGroot, Madison Edgar, Chase Moehrle, William Walker, Liam Harris, Ian Roberts, Parker Sartini, Western Warren, Nikko Nuxoll, Anna Orluck, Gwenn Smith, Isabella Thompson, Jaxon Miley, Dax Pettingill, Chase Stenger, Gunner Dickinson, Ekko-Rae Jones, Josie Peterson, Alexia Browning, Korra Picard, Izabella Reed, Kylee Virrueta, Titus Bailey, Kenai Goslin, Braxton Montgomery-Chandler, Nolan Walden.

———

GENESEE — Officials at Genesee Junior/Senior High have released their honor roll for fall semester 2024. Students named to the list include:

SENIORS: 4.0 GPA — Will Crowley, Makayla Herman, Joshua Ketcheson; 3.6-3.99 GPA — Vince Crowley, Kalitri Hubbard, Kendra Meyer, Andrew Rector, Monica Seubert; 3.3-3.59 GPA — Joe Frye, Ewan Wilson. JUNIORS: 4.0 GPA — Rylie Baysinger, Chloe Grieser, Kaylee Krick, Jubalee Vandenbos; 3.6-3.99 GPA — Sydney Banks, Elizabeth Egland, Sophia Johnson, Caylee Madison, Katelyn O’Connell, Steven O’Connell, Alia Wareham; 3.3-3.59 GPA — Cadyn Brummer, Matthew Ketcheson, Jackson Stutzman, Carsen Warner-Hall, Stephen Yacoubian. SOPHOMORES: 4.0 GPA — Miley Grieser; 3.6-3.99 GPA — Josalyn Osborn, Mason Poxleitner, Carl Rydberg, Ilena Smith; 3.3-3.59 GPA — Amelie Bjork, Noah Bollman, Taliyah Higheagle, Mia Ingalls, Rayna Loewen. FRESHMEN: 4.0 GPA — Lindsey Herman, Ainsley Hubbard, Neil Jarolimek, Haylee Phoebe, Tremain Vandenbos; 3.6-3.99 GPA — Oliver Bartosz, Lucas Epeneter, Issac Rector, Lily Scharnhorst; 3.3-3.59 GPA — Haylee Paulsen, Waylon Stutzman. EIGHTH GRADE: 4.0 GPA — Abigail Barber, Aubrey Dorion; 3.6-3.99 GPA — Kenna Armatis, Jonathan Bruni, Brynlee Chapman, Maggie Lowe, Naomi Moore, Amelia Schacher, Anna Stutzman, Easton Uhlenkott; 3.3-3.59 GPA — Miles Bollman, Gregory Rustad. SEVENTH GRADE: 4.0 GPA — Kayley Abramovitz, Colin Hancock, Travis Jensen, Caden Madison, Jana Osborn, Benjamin Reynolds; 3.6-3.99 GPA — Crofton Bramwell, Brody Grieser, Andrew Hasfurther, Madison Lichti, Delaney O’Brien, Adelynn Osborn, Natalie Rydberg, Olivia Seubert, Eva Sims, Capri Vandenbos; 3.3-3.59 GPA — Madelyn Farrelly, Lucas Orton.

———