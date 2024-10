PULLMAN — Officials at Washington State University here have released their president’s honor roll for summer term 2024. Students from this region named to the list include:

ALBION: Coryn Gwyn-Mitchell Bryant, Kelly Anne Stewart, Mark Jonathan Waters; CLARKSTON: Jessica L. Payton, Ryohei Tsutsui; COLFAX: Rebecca Sue Hiles, Elizabeth J. Kammerzell, Timothy Michael Mortimore, Kendra Joette Myers-Trump, Amber Kirsten Weaver; LACROSSE: Grant Monson; PALOUSE: Chelsea Lee Clark; PULLMAN: Aleksejs Babics, Paula R. Balch, Jason Lyle Baum, Emily Dawn Baxter, Julie Christine Bean, Lisa Allison Bennett, Chase R. Bradford, Laura Tarbox Bradford, Michelle L. Bunderson, Pip Marie Cawley, Christopher Brandon Chapman, Kathleen Ann Clayton, Theresa Frances Curry, Kyra Lynn Davies, Julia Katherine Day, Vernette Phelps Doty, Blake Adam Drollinger, Kimi June Emerson, Kelly Jean Engelbracht, Jennifer M. Erickson, Jon Robert Erickson, Rebecca C. Flanagan, Eric Daniel Foryan, Estella Gatewood, Lindsay Megan Godfrey, John Anthony Harrison, Melissa Ann Irwin, Michael Ran Jonn, Emi Kanamori, Dan iel Brice Kay, Jana K. Kitelinger, Douglas Benjamin Knowles, Marian Frances Laughery, David W. Law, Donna Maclean, Catherine Sarah McInnes, Krista Caitlin McKibbin, Sean Patrick Monahan, Annie O. Morrison, So Nagaoka, Donae Rochelle Obenland, Kanna Osaki, Molly D. Parrish, Nicholas North Paveglio, Kelly Sierra Ramirez, Peter Vernon Reierson, Waylon Martin Safranski, Whitney Marie Seeman, Caroline Davis Skaug, Julie Marie Smith, Lorien Eve Smith, Jamie Ryan Stolp, Sophia Nicolle Tegart, Catherine Megan Toolson, Deborah Lynn Ungar, Jennifer Nicole Vandecar, Mary Kathryn Vandermark, Jeremy Paul Wang, Michelle M. White, Veronica Lynn Windell, Chi-Hang Wong, Jacob Dean Wood, Jennifer Lynn Wood, Zijiao Yu; ST. JOHN: Andrew Chester Kolb; LEWISTON: Vicki Lynn Ackerman; MOSCOW: Cody Ann Aichele, Heather Rose Brurud, Katherine Lane Foss, Stephanie L. Macon-Moore, Stephanie Renee Shaffer, Barbara Davis Steele, Cynthia C. Williams; TROY: Charlene Dian Burroughs, Penny A Rice.