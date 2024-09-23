Central-Current Conditions

Central Region Current Conditions as of 01:00 AM CDT Thursday, September 26, 2024
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City/Town, State;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Austin, TX;Clear;69;N;6;57%
Baton Rouge, LA;Mostly clear;76;NE;3;79%
Bismarck, ND;Clear;64;SSE;8;51%
Chicago, IL;Mostly clear;55;WNW;3;84%
Dallas-Ft. Worth, TX;Clear;73;NNE;5;50%
Des Moines, IA;Clear;61;Calm;0;75%
Dodge City, KS;Clear;61;SSE;12;66%
Duluth, MN;Clear;62;SW;5;80%
El Paso, TX;Clear;78;ESE;4;35%
Fargo, ND;Clear;60;S;5;77%
Houston, TX;Partly cloudy;76;NNE;5;80%
Kansas City, MO;Clear;63;Calm;0;80%
Little Rock, AR;Clear;63;NNW;4;73%
Madison, WI;Clear;56;NNW;5;80%
Milwaukee, WI;Clear;63;Calm;0;72%
Minneapolis-St. Paul, MN;Clear;66;Calm;0;62%
New Orleans, LA;Mostly cloudy;76;NNE;6;80%
Oklahoma City, OK;Clear;61;N;2;72%
Omaha, NE;Clear;59;Calm;0;83%
San Antonio, TX;Clear;69;NNE;5;65%
Sioux Falls, SD;Clear;58;Calm;0;71%
Springfield, IL;Clear;55;Calm;0;96%
St. Louis, MO;Clear;60;NNW;4;88%
Tulsa, OK;Clear;61;N;2;63%
Wichita, KS;Clear;59;SSE;4;70%
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