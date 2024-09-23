West-Current Conditions

West Region Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, September 25, 2024
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City/Town, State;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Albuquerque, NM;Clear;74;E;9;29%
Anchorage, AK;Cloudy;48;Calm;0;96%
Billings, MT;Clear;70;WNW;9;42%
Boise, ID;Mostly cloudy;70;NNW;5;21%
Casper, WY;Clear;59;SW;10;34%
Cheyenne, WY;Clear;61;WSW;5;42%
Denver, CO;Clear;61;SSW;4;37%
Fairbanks, AK;Cloudy;44;WSW;5;83%
Grand Junction, CO;Clear;69;ESE;6;28%
Helena, MT;Clear;80;SSW;17;21%
Honolulu, HI;Partly cloudy;89;NE;13;67%
Juneau, AK;Rain;46;E;9;93%
Las Vegas, NV;Mostly clear;85;SW;4;12%
Long Beach, CA;Clear;64;NW;5;80%
Los Angeles, CA;Clear;60;W;2;93%
Olympia, WA;Partly cloudy;54;SSW;9;92%
Phoenix, AZ;Partly cloudy;97;W;7;9%
Portland, OR;Clear;55;WSW;4;82%
Reno, NV;Clear;69;WNW;8;26%
Roswell, NM;Clear;71;SSW;7;37%
Sacramento, CA;Clear;63;S;7;77%
Salt Lake City, UT;Clear;71;SE;10;25%
San Diego, CA;Cloudy;65;NNW;4;90%
San Francisco, CA;Cloudy;58;WSW;5;92%
Seattle-Tacoma, WA;Mostly clear;56;SW;8;83%
Spokane, WA;Mostly cloudy;64;SW;14;60%
Tucson, AZ;Mostly cloudy;88;SSE;5;17%
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