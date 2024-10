New York, États-Unis,--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

Dans un discours prononcé lors du Sommet de l'avenir organisé dans le cadre de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies (AGNU79) à New York, Deemah AlYahya, Secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique (OCN), a déclaré que « le fossé numérique auquel le monde est confronté aujourd'hui est multidimensionnel, englobant les disparités en matière d'intelligence numérique, entre les capacités informatiques, les sexes et les compétences ».

Dans son discours, prononcé après l'adoption du « Pacte pour l'avenir » et du « Pacte Numérique Mondial » par l'Assemblée générale des Nations Unies, AlYahya a averti que « le fossé en matière d'IA et d'informatique représente un obstacle majeur, étant donné que certains pays progressent rapidement vers l'innovation et le déploiement de l'IA, tandis que d'autres peinent à suivre le rythme.

Entretemps, le fossé numérique entre les sexes continue de limiter l'accès des femmes à la technologie et aux opportunités, et le fossé en matière de compétences laisse beaucoup de personnes sans les compétences numériques essentielles qui leur permettent de réussir dans une économie en évolution rapide. Si nous ne relevons pas ces défis interconnectés, nous risquons de laisser des communautés entières derrière nous. »

AlYahya a salué le Pacte Numérique Mondial visant à « définir une feuille de route ambitieuse pour un avenir numérique inclusif, ouvert, durable, juste, sûr et sécurisé pour tous », soulignant qu’« il s'agit d'une vision audacieuse, mais le véritable défi consiste à traduire ces buts, principes, objectifs et engagements en actions, surtout que nous nous efforçons de réaliser les ODDs ».

AlYahya a souligné que « lors du Sommet de l'avenir, l'OCN a lancé fièrement le Navigateur de l'économie numérique (DEN), un outil innovant qui fournit des informations détaillées sur la performance de l'économie numérique dans 50 pays. Cette initiative n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont nous mettons en pratique les principes du Pacte Numérique Mondial ».

Elle a expliqué que « si le DEN est une ressource vitale, il ne représente que le début. Dans l'esprit d'un multilatéralisme en réseau, nous devons encourager le déploiement d’efforts collectifs pour atteindre les objectifs, les principes et les engagements ambitieux du PNM. J'appelle chaque pays, chaque organisation et chaque individu à unir leurs forces pour se lancer dans cet effort crucial ».

Le Navigateur de l'économie numérique évalue l'économie numérique à travers le prisme de trois dimensions qui s'entrecroisent : les catalyseurs numériques, les entreprises numériques et la société numérique. Au sein de ces trois dimensions, 10 piliers synthétisent et résument les aspects clés de l'économie numérique des pays et de l'utilisation des applications technologiques numériques à partir de 102 indicateurs recueillis auprès de sources de données secondaires réputées, ainsi que des données provenant d'une enquête exclusive menée auprès de plus de 27 000 personnes dans les 50 pays.

Outre le lancement du Navigateur de l'économie numérique, l'OCN a signé, en marge de l'AGNU, un accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) visant à renforcer la coopération numérique et à accélérer la transformation numérique dans le monde entier. Cet accord tient à soutenir les efforts visant à atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici 2030.

L’Organisation de coopération numérique a également signé un mémorandum d'entente avec la Ligue des États arabes (LEA) visant à accélérer l'économie numérique inclusive et durable, à renforcer les relations et à échanger des expériences et des connaissances, ainsi qu'à accélérer le processus de transformation numérique et de développement économique.

