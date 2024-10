NEW YORK, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

L'Organisation de coopération numérique (OCN), une organisation multilatérale mondiale engagée à permettre à tous d’atteindre la prospérité numérique en accélérant la croissance inclusive de l'économie numérique, a lancé son premier Navigateur de l'économie numérique. Cet outil permet aux pays de mieux naviguer les complexités afin de réaliser la maturité de l'économie numérique, trouver des opportunités de croissance, évaluer le progrès accompli et combler l'écart en matière de maturité de l'économie numérique. Le Navigateur de l'économie numérique a été dévoilé lors du SDG Digital 2024, qui s'est déroulé du 10 au 27 septembre en conjonction avec la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

DCO Secretary-General, Deemah AlYahya, at the launch of the Digital Economy Navigator (DEN) during the 79th UN General Assembly (Photo: AETOSWire)

En s'appuyant sur des statistiques officiellement diffusées, des données secondaires et des données exclusives propriétaires issues d'un vaste sondage réalisé par l'Organisation de coopération numérique, le Navigateur de l'économie numérique est un cadre unificateur qui traite de la maturité de l'économie numérique dans 50 pays, y compris les États membres de l'OCN. Ce cadre fournit une plateforme aux nations, aux parties prenantes et aux décideurs visant à harmoniser leurs efforts en matière du développement de l'économie numérique mondiale, en permettant accessibilité, durabilité et prospérité partagée au-delà des frontières.

Le Navigateur évalue la mesure selon laquelle ces facteurs contribuent à la prospérité économique, au développement durable et à une meilleure qualité de vie des populations. Cette évaluation fournit une compréhension commune aux différentes parties prenantes, ce qui leur permet de travailler ensemble pour développer des stratégies d'économie numérique et, en fin de compte, combler les lacunes et suivre le progrès accompli au fil du temps.

Deemah AlYahya, Secrétaire générale de l'OCN, a déclaré : « Le Navigateur de l'économie numérique vise à améliorer accessibilité, durabilité et prospérité économique, en veillant à ce que les pays ne se contentent pas de suivre le rythme mais soient à l'avant-garde de l'ère numérique. En tant que premier cadre d’action mondial à aborder de manière exhaustive la maturité de l'économie numérique d'un point de vue centré sur l'utilisateur, le Navigateur de l'économie numérique joue un rôle crucial dans la promotion de la mission de l'Organisation de coopération numérique, qui vise à soutenir des politiques fondées sur des preuves et des résultats concrets dans l'économie numérique. En fournissant des données fiables et détaillées, des informations sur les tendances actuelles et les technologies émergentes, ainsi qu'une vision stratégique à propos des défis futurs, le Navigateur de l'économie numérique permet aux pays d'atteindre des niveaux plus élevés de prospérité, d'inclusion et de durabilité. À l'OCN, nous sommes engagés à fournir aux parties prenantes les moyens nécessaires pour acquérir les connaissances dont elles ont besoin pour naviguer et prospérer dans un paysage numérique en constante évolution ».

Le Navigateur de l'économie numérique présente un intérêt pour les décideurs politiques, les dirigeants d'entreprise et les autres experts dans divers domaines de l'économie numérique. Il fournit aux décideurs des recherches, des données et des analyses nécessaires pour développer une économie et une société numériques plus inclusives, améliorer l'innovation numérique, stimuler la création d'emplois, accélérer la croissance du PIB, renforcer la durabilité grâce aux technologies numériques et améliorer le bien-être général.

Contrairement à d'autres outils mondiaux, le Navigateur de l'économie numérique évalue l'économie numérique à travers le prisme de trois dimensions qui s'entrecroisent : les catalyseurs numériques, les entreprises numériques et la société numérique. Au sein de ces trois dimensions, 10 piliers synthétisent et résument les aspects clés de l'économie numérique des pays et l'utilisation des applications technologiques numériques à partir de 102 indicateurs recueillis auprès de sources de données secondaires réputées, ainsi que de données primaires provenant d'une nouvelle enquête menée auprès de plus de 27 000 personnes dans les 50 pays.

Le Navigateur de l'économie numérique présente un système complet de classification de la maturité composé de cinq catégories basées sur les scores des piliers de 0 à 100. Ce système peut être utilisé par les parties prenantes pour mieux cibler et orienter leurs initiatives afin de stimuler le progrès numérique et l'innovation dans leur quête pour une croissance durable et inclusive de l’économie numérique.

Le Navigateur de l'économie numérique révèle une image diversifiée de la maturité numérique entre les régions. L'Amérique du Nord, par exemple, est en tête en matière d'innovation numérique, suivie par l'Europe et l'Asie centrale ainsi que l'Asie de l'Est et du Pacifique. L'Asie du Sud est en tête en matière de travail et de formation numériques, suivie par la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les régions de l'Afrique subsaharienne et de l'Amérique latine et des Caraïbes sont avancées dans les domaines de l'éducation et des services de santé numériques. Ce pilier, en particulier « Le numérique en matière d'éducation et de santé », témoigne d'une maturité globale substantielle, avec une variabilité modérée des scores indiquant une tendance vers la convergence mondiale.

Le public peut accéder au rapport du Navigateur de l'économie numérique, à l'infographie, à la méthodologie et aux données exposées sur format Excel en visitant sa plateforme en ligne à l'adresse den.dco.org. Le rapport fournit une analyse approfondie de la maturité de l'économie numérique selon plusieurs perspectives. De plus, les utilisateurs seront capables de télécharger le rapport pour un accès hors ligne.

Le Navigateur de l'économie numérique continuera d'évoluer au fil du temps pour tenir compte de la nature de l'économie numérique en constante évolution. Bien que l'objectif global du Navigateur de l'économie numérique reste le même dans les éditions futures, les technologies et les applications évolueront et seront mesurées en fonction de leur contribution à l'économie numérique.