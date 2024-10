OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Sep 26, 2024--

BankID BankAxept AS hat den dänischen eID-Broker Criipto ApS übernommen. Dieser Schritt stärkt die Position des Unternehmens in Europa und erweitert sein Portfolio um eine neue und einzigartige Produktplattform.

Picture from left: Øyvind Westby Brekke, CEO of BankID BankAxept and Niels Flensted-Jensen, CEO of Criipto. Photo by Sverre Christian Jarild.

„Unser Ziel ist es, am internationalen Wachstum des eID-Sektors teilzuhaben. Gemeinsam mit Criipto wollen wir Banken, Regierungen und Unternehmen sichere und benutzerfreundliche digitale Identitätslösungen und damit verbundene Vertrauensdienste anbieten“, sagt Øyvind Westby Brekke, CEO von BankID BankAxept.

Norwegen gehört zu den führenden Ländern in Europa, was die Nutzung von eID betrifft. BankID hat eine Marktdurchdringung von 90 Prozent und über 4,5 Millionen Nutzer.

Criipto ist derzeit offizieller Anbieter von eID-Lösungen für Unternehmen in Norwegen (BankID), Dänemark (MitID), Schweden (Swedish BankID), Finnland (FTN – Finnish Trust Network) und anderen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen.

„Criipto verfügt über eine einzigartige und entwicklerfreundliche Integrationsplattform, die eine Reihe europäischer digitaler Identitäten anbietet – darunter BankID. Wir teilen das Ziel, in Europa zu expandieren und Produkte zu entwickeln, die auf den neuesten Entwicklungen im Bereich der digitalen Identität und den kommenden EU-Vorschriften basieren. Wir glauben, dass wir gemeinsam Großes erreichen können“, sagt Øyvind Westby Brekke.

Aufgrund einer neuen EU-Verordnung werden alle europäischen Länder in Zukunft verpflichtet sein, Lösungen für die digitale Identität einzuführen.

„Digitale Identität und damit verbundene Dienstleistungen stellen einen großen und wachsenden Markt dar, auf dem wir uns fest etablieren wollen. Die nordische Region hat alle Möglichkeiten, auf dem Markt für digitale Identitätslösungen eine Vorreiterrolle zu übernehmen – wir haben die Erfahrung und die Technologie“, sagt Niels Flensted-Jensen, CEO von Criipto.

Beibehaltung des Partnermodells in Norwegen

BankID-Dienstleistungen werden derzeit über ein Netzwerk von Wiederverkäufern an norwegische Unternehmen verkauft. Mit der Übernahme von Criipto kann BankID BankAxept diese Dienstleistungen erstmals direkt auf dem norwegischen Markt anbieten.

„Viele Organisationen möchten BankID-Lösungen direkt von uns beziehen – schnell, einfach und im Selbstbedienungsverfahren. Da wir nun einen eID-Broker besitzen, wird dies Realität. Wir haben schon lange unsere Absicht bekundet, uns von einem Infrastrukturanbieter zu einem Dienstleister zu entwickeln. Ein natürlicher Schritt auf diesem Weg ist es, BankID direkt auf dem Markt anzubieten“, sagt Brekke.

Er betont jedoch, dass das Partnermodell bestehen bleiben wird:

„Wir sind mit der Zusammenarbeit mit unseren Wiederverkäufern sehr zufrieden. Sie gehören zu unseren wichtigsten Partnern und werden es auch weiterhin sein. Mit dieser Übernahme etablieren wir unseren eigenen Direktvertriebskanal, der parallel zu unseren Wiederverkäuferpartnerschaften laufen wird“, fügt Brekke hinzu.