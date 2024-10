PUMA nomme Markus Neubrand au poste de directeur financier

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

La société sportive PUMA a nommé Markus Neubrand (48 ans) au poste de directeur financier (CFO) et membre du conseil d’administration à compter du 1er octobre 2024. Le contrat de l’actuel CFO, Hubert Hinterseher, prendra fin d’un commun accord le 31 décembre 2024.

Sports company PUMA has appointed Markus Neubrand (48) as its Chief Financial Officer (CFO) and a member of the Management Board, effective October 1, 2024. (Photo: Business Wire)

Markus Neubrand a récemment occupé le poste de directeur financier chez GUESS? Inc. Auparavant, il a été directeur financier du groupe pour la marque de mode de luxe MCM Worldwide. Avant cela, il était directeur de l’exploitation et directeur financier de la société de mode haut de gamme HUGO BOSS pour sa région clé des Amériques.

Chez PUMA, Markus supervisera les finances, les relations avec les investisseurs, le service juridique, l’informatique et les solutions commerciales.

« Nous sommes ravis d’accueillir Markus chez PUMA. C’est un cadre financier expérimenté qui possède une grande expertise en matière d’opérations, de planification financière et de marchés des capitaux. Grâce à sa connaissance approfondie de l’industrie et à son approche humaine, Markus s’intègrera parfaitement à la famille PUMA et je suis impatient de commencer à travailler avec lui pour écrire notre prochain chapitre de croissance durable basé sur l’élévation de la marque », déclare Arne Freundt, directeur général de PUMA. « Je tiens à remercier Hubert pour tout ce qu’il a accompli chez PUMA. Grâce à son engagement et à son dévouement à la marque et à la famille PUMA, il a contribué à notre succès au cours des 20 dernières années. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel et personnel. »

PUMA et Hubert Hinterseher ont décidé d’un commun accord qu’il quitterait ses fonctions de directeur financier le 30 septembre 2024 et qu’il quitterait l’entreprise le 31 décembre 2024, après une transition réussie et en douceur de ses fonctions à son successeur.

« Je tiens à remercier Hubert pour ses efforts et sa contribution au succès de la société », déclare Héloïse Temple-Boyer, présidente du conseil de surveillance.

À compter du 1er octobre 2024, le Conseil d’administration de PUMA sera composé d’Arne Freundt (CEO), Markus Neubrand (CFO), Maria Valdes (CPO) et Anne-Laure Descours (CSO).