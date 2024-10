OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Sep 25, 2024--

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute angekündigt, dass Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 veröffentlicht wird.

Monster Hunter Wilds ist der jüngste Titel in der Monster Hunter -Serie. Es handelt in einer sich dynamisch verändernden Welt, die in einem Moment eine Wildnis ist, in der sich Schwärme von angriffslustigen Monstern herumtreiben, und im nächsten Moment eine üppige natürliche Umgebung, in der das Leben pulsiert. Capcom arbeitet nun auf die kurz bevorstehende Veröffentlichung hin. Das Spiel soll sowohl langjährige Fans begeistern als auch neue Interessenten anlocken.

Monster Hunter Wilds zeigt schöne, großformatige Bilder, die mit Capcom's Engine für die Entwicklung von Spielen, die RE ENGINE, erstellt wurden. Dank Cross-Play können Spieler unabhängig von ihrer Game-Plattform das Spiel gemeinsam genießen.

Capcom wird die erste spielbare Demo des Spiels auf der Tokyo Game Show 2024 zeigen, die am 26. September in Tokio beginnt. An den Ständen von Capcom und PlayStation® werden mehr als 150 Demo-Stations vorhanden sein, der größte Teil in der Monster Hunter -Seriengeschichte während der Show.

Capcom möchte die Erwartungen aller Nutzer erfüllen und stellt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Entwicklung von Spielen durch sehr unterhaltsame Gameplay-Erlebnisse unter Beweis.

Über die Monster Hunter -Serie: Die Monster Hunter -Serie dreht sich um eine Jagd, die die Spieler in einer wunderbaren, natürlichen Umgebung gegen Monster ausführen. Mit dem Start der Serie 2004 entstand ein ganz neues Genre. Spieler jagen gemeinsam mit ihren Freunden furchterregende Monster. Die Serie ist international erfolgreich und erzielte einen Gesamtabsatz von mehr als 103 Millionen Einheiten (am 30. Juni 2024).

ÜBER CAPCOM Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertriebler von interaktiven Unterhaltungsspielen für Game Konsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Serien wie Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, im UK, in Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz befindet sich in Osaka, Japan. Mehr Informationen über Capcom finden Sie unter: https://www.capcom.co.jp/ir/english/

