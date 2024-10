LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--sep. 19, 2024--

El absentismo escolar se está convirtiendo en una epidemia en los colegios estadounidenses. En el curso académico 2022, fueron 41,7 millones los estudiantes que estuvieron ausentes durante más de 18 días. 1 Aunque los educadores esperaban que los niveles de asistencia de los estudiantes mejoraran después de la pandemia, siguen siendo muy inferiores a los anteriores a la pandemia. De 2018 a 2023, la tasa de absentismo crónico casi se duplicó, del 15 al 26 por ciento. 2

Cuando los niños faltan a la escuela, tienen más probabilidades de fracasar, abandonar los estudios o ser suspendidos, y menos probabilidades de recibir una nutrición adecuada o los servicios especiales que puedan necesitar. 3

“No hay una solución que resuelva todos los casos y tenemos que ser flexibles en nuestro planteamiento del absentismo”, señaló Shellie Hanes, superintendenta de Learn4Life, una red de más de 80 colegios públicos que ofrece enseñanza personalizada. “Cada uno de nuestros centros tiene al menos un especialista en retención que forma parte de un equipo que incluye al profesor del alumno, el orientador, el tutor, el director y otro personal implicado en su educación”.

Hanes confirma que Learn4Life adopta un triple enfoque que le ha permitido mantener su tasa de absentismo muy por debajo de la de la mayoría de los centros educativos.

En primer lugar, hay que averiguar por qué no van a la escuela. Las causas pueden ser muy variadas como una enfermedad, problemas de salud mental, problemas de transporte, falta de guardería, necesidad de trabajar, ansiedad o acoso escolar. Algunos estudiantes sienten que están demasiado atrasados en sus tareas escolares como para ponerse al día, por lo que dejan de asistir. Learn4Life es una comunidad educativa resiliente al trauma, con profesores y asesores que saben identificar los síntomas del trauma como oportunidades para enseñar habilidades para la vida en lugar de castigar o expulsar a los alumnos problemáticos. Eliminar esas barreras. Si es un problema de transporte, dan a los estudiantes pases de autobús. Un horario flexible facilita que los estudiantes trabajen mientras obtienen su diploma. Learn4Life crea un plan de aprendizaje individualizado, ofrece clases particulares gratuitas y ayuda a los alumnos a dominar las materias que se les dan bien para que ganen confianza. Y los colegios de Learn4Life tienen aulas especiales donde los alumnos que son padres pueden llevar a sus bebés. Hacer que la escuela sea relevante para cada alumno para mantener su interés. Más de dos tercios de los niños dicen que se aburren escuchando conferencias todo el día sobre cosas que no tienen relevancia para ellos. 4 Un enfoque de aprendizaje personalizado ayuda a los profesores a entender lo que motiva e interesa a un estudiante para adaptar el plan de estudios. Hanes afirma que las clases de educación técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés) tienen un impacto positivo en la asistencia. Aunque los alumnos no tengan pensado estudiar una carrera técnica, disfrutan con clases como cocina, sanidad, informática, construcción y artes audiovisuales.

Learn4Life da prioridad a las relaciones positivas entre alumnos y profesores. Cuando los alumnos se sienten próximos a los adultos de su centro, mejoran su asistencia a clase. 5 En una encuesta reciente realizada a sus alumnos, Learn4Life comunicó que casi el 95% afirmaba tener un adulto afectuoso en su centro al que acudir en busca de ayuda. Y el 81% de los alumnos afirmaron sentir que pertenecían a su centro.

Atraer a los adolescentes, especialmente a los que se han desconectado y alejado de la escuela, no es una tarea fácil, pero el enfoque de equipo integrado está funcionando para Learn4Life. Para obtener más información, visite www.Learn4Life.org.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

