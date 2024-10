TORONTO--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d'entreprises, est heureuse d'annoncer que la division Corpay Cross-Border a conclu un accord avec Everton FC, l'un des membres fondateurs de la Premier League, pour devenir leur fournisseur officiel de change (FX).

Grâce à ce partenariat, Everton pourra utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross-Border pour atténuer les risques de change en satisfaisant les besoins quotidiens des entreprises. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross-Border leur permettra de gérer leurs paiements internationaux à partir d'un point d'accès unique.

« C'est un honneur pour l'équipe de Corpay Cross-Border d'être nommée fournisseur officiel des services de change de l'Everton FC, l'un des clubs les plus anciens et les plus titrés du football anglais », a déclaré Brad Loder, Chief Marketing Officer, Solutions de Corpay Cross-Border. « Ce partenariat consolide la position de Corpay en tant que société de choix pour le paiement et la gestion du risque de change au sein de la Premier League, et nous nous réjouissons de cette collaboration avec Everton au cours de la prochaine saison et bien au-delà. »

Richard Kenyon, Chief Commercial and Communications Officer d'Everton, a ajouté : « Je tiens à remercier toutes les personnes d'Everton et de Corpay Cross-Border qui ont réalisé ce partenariat sur le long terme. »

« Nous nous réjouissons de collaborer avec Corpay pour l'aider à bénéficier de la couverture mondiale offerte lors de notre dernière saison historique à Goodison Park et du transfert de notre fantastique futur stade sur la rive du fleuve ».

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (régler des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos d’Everton Football Club

Faisant partie des 12 membres fondateurs de la Football League, Everton a passé plus de saisons en Premier League anglaise que n'importe quel autre club (121) en ayant remporté le championnat à neuf reprises.

Fondé en 1878 sous le nom de St Domingo, le club a également remporté cinq fois la FA (Football Association) Cup et, en 1985, a ajouté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe à son prestigieux parcours.

Tout au long de son passé qui remonte à 146 ans, Everton était vu comme un club familial reposant sur de fières traditions, et que l'on appelait affectueusement « The People's Club ». Ces traditions ont également encouragé l'innovation, ce qui a permis à Everton de rester l'un des grands clubs pionniers de l'histoire du football. Premier club à construire un stade uniquement pour le football, Goodison Park, est l'un des stades les plus vénérés d'Angleterre. À partir de l'été 2025, le club cherchera à maintenir ces traditions dans un nouveau stade de 52 888 places à Bramley-Moore Dock, en veillant à ce que les origines du club restent dans le nord de Liverpool pour les générations à venir.

En tant que pionnier, le club est réputé pour de nombreux fait inédits, devenus depuis des acquits dans le football de nos jours. Everton a été le premier club à voir ses joueurs porter des maillots numérotés de 1 à 11 lors d'un match de haut niveau, le premier club à partir en tournée à l'étranger, le premier club anglais à installer des abris de touche avec chauffage par le sol, le premier club à participer à un match télévisé, le premier club à introduire un programme régulier des matchs, le premier club à remettre à ses joueurs des médailles pour avoir remporté le championnat de la Football League et le premier club à voir un joueur, Dixie Dean, franchir la barre des 60 buts en une seule saison de championnat.