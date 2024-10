SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 18, 2024--

Telness Tech, una empresa internacional de software de rápido crecimiento fundada en Suecia, y HTEC, una empresa internacional de servicios integrales de ingeniería y desarrollo de productos digitales, tienen el placer de anunciar su colaboración en la innovadora plataforma de Telness Tech, que facilitará la expansión de la empresa a nuevos mercados, como el estadounidense.

El software patentado de la plataforma es una solución integral basada en la nube para operadores móviles virtuales (OMV) que ofrece capacidades completas de operaciones y sistemas de soporte empresarial (OSS/BSS). Agiliza y automatiza la atención al cliente, implementándose de forma rápida y remota sin necesidad de infraestructuras de telecomunicaciones tradicionales ni sistemas informáticos heredados. La plataforma ya ha ayudado a los clientes de Telness Tech a mejorar la valoración de sus clientes en Europa.

Gracias a esta colaboración, HTEC prestará asistencia a Telness Tech aportando sus conocimientos adicionales de ingeniería para la implantación de la nueva plataforma, su personalización y la migración de usuarios desde plataformas heredadas. HTEC también colaborará en el desarrollo de aplicaciones de empresa a consumidor (B2C) y diversas integraciones de red, incluyendo la creación de una capa de abstracción para facilitar las integraciones.

Bojan Šukalo, director de Ingeniería y suministro de HTEC, comenta la colaboración:

«Las recientes innovaciones tecnológicas han transformado nuestra forma de comunicarnos, pero muchas empresas de telecomunicaciones siguen usando infraestructuras tradicionales. Con la experiencia técnica y la competencia en ingeniería de HTEC, estamos perfectamente posicionados para respaldar la transformación digital del sector y colaborar con Telness Tech para dirigir la industria hacia el futuro».

El fundador y director de Operaciones de Telness Tech, Jonas Cedenwing, destacó el valor del apoyo de HTEC en esta expansión:

«Con una gran demanda de nuestro software en todo el mundo, la asociación con HTEC garantiza que las demandas y transiciones de plataforma de nuestros clientes sigan siendo fluidas y ágiles, lo que nos permite continuar con nuestro alto ritmo de expansión sin comprometer la calidad».

Acerca de Telness Tech

Fundada en Suecia y con oficinas en Estados Unidos, Telness Tech ofrece todo lo necesario para lanzar o administrar un operador de telefonía móvil totalmente automatizado. Las soluciones BSS/OSS integrales de la empresa agilizan la experiencia del cliente, el aprovisionamiento y la portabilidad, funciones necesarias para administrar un operador móvil digital. Como resultado, los clientes satisfechos reducen drásticamente los costes operativos.