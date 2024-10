HEFEI, Chine--(BUSINESS WIRE)--sept. 20, 2024--

l'édition 2024 de la Convention mondiale du secteur manufacturier aura lieu du 20 au 23 septembre à Hefei, dans la province d'Anhui. Dans la zone d'exposition internationale, 31 entreprises renommées provenant de 11 pays, dont la France, la Corée du Sud, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas et la Malaisie, présenteront les dernières technologies et réalisations dans la fabrication intelligente, les composants automobiles, les équipements haut de gamme, les dispositifs de précision et d’autres domaines.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240919165653/fr/

Alstom's straddle-type monorail model, courtesy of Alstom.

Dans la zone d'exposition extérieure, Alstom, entreprise française, exposera un modèle grandeur nature de son monorail de type straddle. Le véhicule, d'environ 26 mètres de long et pesant environ 30 tonnes, fait partie du système de transport urbain sur rail, avec une vitesse jusqu'à 80 kilomètres par heure. La durée de construction est deux fois plus court et le coût trois fois moins cher par rapport à un métro

En tant que leader mondial des solutions de transport ferroviaire, Alstom a connu un succès majeur sur le marché chinois ces dernières années, surtout dans la province d'Anhui. L'entreprise a constitué avec CRRC à Wuhu une coentreprise qui se consacre aux recherches, au développement et à la production de véhicules de transport en commun sur rail. Le partenariat a non seulement apporté des technologies et une expertise en gestion avancées à Wuhu, mais il a également accéléré le développement de l'industrie locale du transport ferroviaire.

Le groupe allemand Kurz présentera quant à lui un design d'intérieur de voiture développé en collaboration avec Swarovski. Ce design intègre des éléments en cristal artificiel à la technologie des capteurs et montre ainsi un nouveau concept des intérieurs automobiles intelligents et fonctionnels.

L'industrie automobile est en priorité pour la province d’Anhui dans sa quête de devenir une puissance manufacturière. Le groupe Kurz a déjà établi un site de fabrication à Hefei, marquant son expansion sur le marché chinois. Cette installation offre au groupe Kurz des avantages en matière de fabrication et de logistique plus proche du marché chinois, fournissant un soutien local solide pour ses activités dans les domaines de l'intérieur automobile et de la confection d'emballages.

XIRIUS, de Corée du Sud, dévoilera le premier système de gestion d'usine intelligente au monde basé sur les technologies de l'IA, de la réalité augmentée (AR) et de la réalité étendue (XR). Ce système proposera de nouvelles idées et solutions pour la transformation intelligente du secteur manufacturier. La Convention comprendra également une série d'expositions présentant des produits de consommation coréens. Plus de 10 entreprises coréennes célèbres participeront à l'événement, exposant des articles tels que des cosmétiques, du ginseng, des boissons, des aliments et des instruments de musique comme des guitares.

L'édition 2024 de la Convention mondiale du secteur manufacturier se tiendra à Hefei du 20 au 23 septembre où la France sera le pays invité d'honneur. Pour la première fois, des représentants internationaux feront plus de 50 % des invités distingués selon la prévision. Au cours de l'événement, plusieurs activités clés auront lieu, notamment la 2024 The Belt and Road Global Chambers of Commerce and Associations Conference (GCCAC 2024), le Guest Country of Honor event et une série d'activités sur l’amitié internationales des provinces (villes).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.