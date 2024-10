HEFEI, Chine--(BUSINESS WIRE)--sept. 20, 2024--

La Convention Mondiale de la Manufacture 2024 se tiendra du 20 au 23 septembre à Hefei, dans l'État d'Anhui. La convention de cette année, dont le thème est « Fabrication intelligente pour un avenir meilleur » ( Smart Manufacturing for a Better Future dans sa version originale ), présentera les « industries avantageuses » de la province de l'Anhui, notamment les véhicules à énergie nouvelle, les technologies de l'information de la prochaine génération et les équipements de fabrication haut de gamme.

La Convention Mondiale de la Manufacture 2024 s'ouvrira à Hefei, Anhui (Graphic: Business Wire)

La convention présentera plusieurs zones d'exposition, dont un hall d'introduction, une exposition internationale, des présentations des principales réalisations manufacturières des pays leaders, des expositions des provinces et villes invitées, des présentations de développement manufacturier de haute qualité d'autres régions et des présentations des réalisations de l'Anhui dans le domaine de la nouvelle industrialisation. Sur une surface de 20 000 mètres carrés, la convention mettra en lumière les innovations les plus récentes et les plus importantes de l'industrie manufacturière mondiale. Ainsi, pour la première fois, une grande zone d'exposition extérieure sera ajoutée dans le parc Luogang, à Hefei, présentant des expositions statiques et dynamiques de véhicules intelligents à énergie nouvelle, de drones, de robots humanoïdes, et plus encore.

Depuis 2018, la Convention Mondiale de la Manufacture s'est tenue à Hefei, dans l'Anhui, pour la sixième année consécutive, offrant une plateforme cruciale pour l'échange et la collaboration dans le domaine de la fabrication à l'échelle mondiale, et promouvant le développement ouvert du secteur de la fabrication de l'Anhui. À ce jour, la convention a attiré plus de 30 000 invités et facilité la signature de plus de 3 600 projets de coopération, pour un investissement total dépassant 1 500 milliards de yuans.

