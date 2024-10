NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--set 24, 2024--

La Digital Cooperation Organization (DCO), organizzazione multilaterale globale che si impegna a garantire a tutti la prosperità digitale accelerando la crescita inclusiva dell'economia digitale, ha lanciato il suo primo Digital Economy Navigator (DEN) che consente ai paesi di destreggiarsi meglio nei percorsi verso la maturità nel suddetto settore, trovare opportunità di crescita, confrontare i progressi e colmare il divario nella maturità in termini di digital economy. Il DEN è stato presentato all'SDG Digital 2024, tenutosi durante la 79 ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, dal 10 al 27 settembre.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20240922995150/it/

DCO Secretary-General, Deemah AlYahya, at the launch of the Digital Economy Navigator (DEN) during the 79th UN General Assembly (Photo: AETOSWire)

Attingendo a statistiche ufficialmente diffuse e dati secondari e proprietari unici nel loro genere, tratti da un vasto sondaggio della DCO, il DEN costituisce un quadro unificante dedicato alla maturità dell'economia digitale in 50 paesi, compresi gli Stati membri della DCO. Tale sistema di riferimento offre alle nazioni, agli stakeholder e ai decision maker una piattaforma per armonizzare gli sforzi volti a far progredire la digital economy globale, favorendo accessibilità, sostenibilità e prosperità condivisa a tutto campo nel mondo.

Il Navigator valuta in che misura determinati fattori contribuiscono alla prosperità economica, alla sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita delle persone. In tal senso fornisce una consapevolezza comune per i diversi gruppi di stakeholder, che potranno collaborare allo sviluppo di strategie di economia digitale necessarie per colmare le lacune, tenendo anche traccia dei progressi nel tempo.

Deemah AlYahya, Segretario Generale della DCO, ha dichiarato: "Il Digital Economy Navigator mira a migliorare l'accessibilità, la sostenibilità e la prosperità economica, facendo in modo che i Paesi non soltanto tengano il passo, ma primeggino nell'era digitale. Il DEN è il primo quadro globale dedicato a un esame esauriente della maturità della digital economy da una prospettiva incentrata sull'utente. In quanto tale, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la mission della Digital Cooperation Organization: offrire supporto alle politiche basate sull'evidenza e agli effetti di maggiore impatto nell'ambito dell'economia digitale. Fornendo dati dettagliati e affidabili, approfondimenti sulle tendenze attuali e sulle tecnologie emergenti, nonché previsioni strategiche sulle sfide future, il DEN consente ai Paesi di raggiungere livelli più elevati di prosperità, inclusione e sostenibilità. Noi della DCO ci impegniamo a fornire alle parti interessate le informazioni di cui hanno bisogno per muoversi e prosperare nel panorama digitale in continua evoluzione."

Il DEN è importante per i responsabili delle politiche, i dirigenti aziendali e altri esperti in aspetti dell'economia digitale. I decisori dispongono delle ricerche, dei dati e delle analisi necessari per coltivare un'economia e una società digitali più inclusive, migliorare l'innovazione digitale, stimolare la creazione di posti di lavoro, accelerare la crescita del PIL, amplificare la sostenibilità attraverso le tecnologie digitali e migliorare il benessere generale.

Unico nel suo genere tra gli strumenti di livello internazionale, il DEN valuta la digital economy attraverso una lente che vede intersecarsi tre dimensioni: digital enabler, digital business e digital society. In queste tre dimensioni, 10 pilastri sintetizzano e riassumono gli aspetti chiave dell'economia digitale dei Paesi e l'uso delle applicazioni di tecnologia digitale da 102 indicatori raccolti da fonti di dati secondarie di tutto rispetto, nonché i dati primari derivanti da un nuovo sondaggio che ha coinvolto oltre 27.000 persone nei 50 paesi.

Il DEN introduce un sistema completo di classificazione della maturità con cinque categorie basate sui punteggi dei pilastri da 0 a 100, che possono essere utilizzati dalle parti interessate per indirizzare e focalizzare meglio le iniziative volte a promuovere il progresso e l'innovazione digitale nella ricerca di una crescita sostenibile e inclusiva della loro economia digitale.

Il DEN rivela un quadro diversificato della maturità nelle varie regioni. Il Nord America, ad esempio, è leader nell'innovazione digitale, seguito da "Europa e Asia centrale" e "Asia orientale e Pacifico". L'Asia meridionale è leader nel lavoro e nella formazione digitali, seguita dalla regione "Medio Oriente e Nord Africa". Le regioni "Africa subsahariana" e "America Latina e Caraibi" sono avanzate nei servizi digitali nel settore didattico e sanitario. In particolare, il pilastro "Digitale per l'istruzione e la salute" dimostra una sostanziale maturità in tutto il mondo, con una modesta variabilità nei punteggi, indice di una tendenza verso la convergenza mondiale.

Il pubblico può accedere al report, alle infografiche, alla metodologia e ai dati del DEN in formato Excel visitando la piattaforma online all'indirizzo den.dco.org. Il report offre un'analisi approfondita della maturità della digital economy da più prospettive. Gli utenti hanno anche la possibilità di scaricare il report per accedervi offline.

Il DEN continuerà a evolversi nel tempo per cogliere la natura in rapida evoluzione dell'economia digitale. L'obiettivo generale del DEN rimarrà invariato nelle edizioni future, ma le tecnologie e le applicazioni si evolveranno e saranno misurate in base al modo in cui contribuiscono all'economia digitale.