La Semaine de la mode de Beijing SS2025 s’est tenue avec succès

La Semaine de la mode de Beijing SS2025 qui s’est tenue du 12 au 17 septembre a réuni des marques et des créateurs nationaux et internationaux bien connus. Près de 100 activités ont été organisées en ligne et hors ligne.

La Semaine de la mode de cette saison a montré des défilés de mode incarnant la créativité de la mode nationale, le lancement de nouveaux produits, l’art tendance et des différents styles de mode aux multiples repères de la mode et de la culture de Beijing, la capitale Chinoise, offrant des spectacles créatifs au public. De plus, des expositions commerciales, des forums de mode, des défilés de mode virtuels, des festivals de plaisir de la mode et d’autres activités liées à la mode ont également été organisées pour stimuler la consommation, guider l’industrie vers une nouvelle tendance de consommation urbaine et donner une forte impulsion au développement de haute qualité de l’industrie de la mode de Beijing.

