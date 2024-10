PARIS--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

Dfns, un prestataire leader de solutions de portefeuille en tant que service (WaaS), a annoncé aujourd'hui que son infrastructure de portefeuilles est disponible sur Temenos Exchange, l’écosystème partenaire des solutions intégrées de technologie financière. Grâce à ce partenariat, Dfns devient le premier prestataire européen d’infrastructures d'actifs numériques à s'associer à Temenos, rejoignant un groupe exclusif incluant Wyden, Fireblocks et Taurus.

Dfns Wallet Infrastructure Now Available on Temenos Exchange (Graphic: Business Wire)

L’infrastructure de portefeuilles de Dfns procure des avantages commerciaux majeurs conçus spécifiquement pour les besoins des institutions financières et des banques. Cette association avec Temenos permet à notre solution de proposer des services comme les clés, l’authentification, l’identité et l’accès, la chaîne de blocs, le portefeuille et la gestion des transactions. Ce partenariat permet de différencier notre offre en connectant nos portefeuilles sécurisés et conformes aux normes et aux logiques commerciales rigoureuses des institutions financières. Notre plateforme fournit une sécurité de niveau bancaire, des options souples de déploiement des clés et une intégration transparente avec les systèmes financiers existants ce qui en fait un choix idéal pour les preneurs de décisions des équipes d'achat, d’approvisionnement et de conformité.

Temenos Exchange introduit plus rapidement et à grande échelle l’innovation sur le marché. L’écosystème offre des solutions de technologie financière pré-intégrées et homologuées qui peuvent être facilement déployées en plus de la plateforme ouverte de banque composable, de Temenos, permettant aux banques d’accélérer la création de nouveaux services financiers tout en réduisant les coûts de développement.

Martin Bailey, directeur de l’innovation et des écosystèmes chez Temenos, a déclaré : « Temenos Exchange est un accélérateur pour les entreprises de technologie financière et les développeurs de logiciels, en les aidant à développer, valider et monétiser les nouvelles solutions bancaires. L’intégration avec Temenos et l'association avec Temenos Exchange signifie que Dfns peut écrire une fois et être à la disposition immédiate des milliers de banques qui utilisent notre plateforme dans le monde entier. »

« La disponibilité de Dfns sur Temenos Exchange répond à un besoin critique du secteur bancaire en matière de solutions de portefeuille sécurisées, extensibles et programmables », ajoute Clarisse Hagege, PDG, Dfns. « Notre présence sur Temenos Exchange souligne notre détermination à fournir aux institutions financières les outils de développement dont elles ont besoin pour améliorer leur sécurité, rationaliser leurs opérations et garantir la conformité avec les actifs numériques. Nous sommes impatients d’utiliser la puissance de la plateforme de Temenos afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs stratégiques. »

Pour en savoir plus sur les avantages et les fonctionnalités de Dfns, veuillez consulter Temenos Exchange.

