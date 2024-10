KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001) étoffe sa gamme de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) avec un nouvel ajout révolutionnaire. Illustrant l’engagement permanent de Murata en faveur de la minimisation, la société a mis au point le premier MLCC de taille 006003 pouce (0,16 mm x 0,08 mm) au monde. Cet accomplissement représente un rapport de volume d'environ 75 % inférieur au plus petit produit existant (008004 pouce, 0,25 × 0,125 mm).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240918274249/fr/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata’s world’s first 006003-inch size (0.16 mm x 0.08 mm) MLCC (Photo: Business Wire)

Au cours des dernières années, à mesure que les appareils électroniques deviennent plus sophistiqués et compacts, le nombre de composants électroniques installés a augmenté, tandis que l'espace nécessaire à l'installation a été réduit. Alors que les appareils électroniques continuent de progresser en termes d'intelligence, une augmentation correspondante s'est produite au niveau de l'incorporation de MLCC dans tous les types d'appareils électroniques, les derniers smartphones utilisant jusqu'à 1 000 unités. Dans ce contexte, il existe un besoin croissant pour des produits ultra-compacts qui permettent un montage de composants à haute densité avec un espace de montage limité.

Depuis sa création en 1944, Murata s'engage dans l'exploration et l'avancement des condensateurs céramiques, peaufinant sa compréhension inégalée des matières premières, des processus de fabrication et des technologies de production. En 2014, Murata a commercialisé les premiers condensateurs céramiques multicouches de taille 008004 pouce (0,25 × 0,125 mm) au monde, qui ont connu une utilisation croissante dans les modules de smartphones et les appareils portables. La création de ce MLCC est le fruit d'années de R&D ciblée dans les technologies élémentaires pour obtenir un dispositif qui ne mesure que 0,16mm x 0,08mm x 0,08mm (L/l/h).

« Avec notre slogan, « Innovator in Electronics », nous resterons à l'avant-garde de l’industrie électronique en fournissant des produits innovants et en développant des technologies de pointe », déclare Hidetoshi Nakagawa, directeur général du marketing des condensateurs céramiques, Murata Manufacturing Co Ltd. « Ce produit est une nouvelle première mondiale dans une longue série de MLCC de Murata qui redéfinissent le marché, et contribuera de manière significative à la miniaturisation et à l’optimisation des appareils électroniques de nos clients. »

Ce produit révolutionnaire sera présenté sur le stand de Murata (6H104) lors de l’événement CEATEC JAPAN 2024, qui se tiendra au Makuhari Messe dans la préfecture de Chiba le 15 octobre 2024. Pour plus d'informations sur le CEATEC 2024 et obtenir des entrées, cliquez ici Veuillez nous contacter pour des renseignements complémentaires : formulaire de contact.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.