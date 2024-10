CHESTERBROOK, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

Neuraptive Therapeutics Inc., une société biopharmaceutique de premier plan spécialisée dans la recherche de nouveaux traitements pour les lésions nerveuses périphériques, a annoncé aujourd’hui que les résultats intermédiaires de son étude de phase 2 NEUROFUSE seraient présentés à l’occasion du Congrès annuel 2024 de l’American Society for Surgery of the Hand (ASSH), qui se tiendra du 19 au 21 septembre à Minneapolis, dans le Minnesota. La présentation, intitulée Safety and Efficacy of NTX-001 in the Treatment of Acute Single Transected Peripheral Nerve Injuries: A Phase 2 Randomized Controlled Trial (Innocuité et efficacité de NTX-001 dans le traitement des lésions nerveuses périphériques aiguës à transsection simple : un essai contrôlé et randomisé de phase 2) a été classée parmi les dix communications les plus importantes, et sera donnée par le Dr David Brogan de l’université de Washington lors de la session consacrée aux articles scientifiques le jeudi 19 septembre.

David M. Brogan, MD, MSc, Assistant Professor, Orthopaedic Surgery, Division of Hand and Microsurgery, Washington University in St. Louis (Photo: Business Wire)

La présentation mettra en évidence les résultats intermédiaires de l’analyse à 24 semaines de l’étude NEUROFUSE, qui évalue l’innocuité et l’efficacité de NTX-001 chez des patients souffrant de lésions aiguës à transsection simple des nerfs périphériques des membres supérieurs. NTX-001 est une combinaison médicamenteuse conçue visant à améliorer la vitesse et la durabilité de la récupération fonctionnelle, lorsqu’elle est utilisée en complément d’une réparation chirurgicale standard. Ces résultats représentent une étape importante dans la poursuite du développement de NTX-001 en tant que nouvelle option thérapeutique pour les patients souffrant de lésions des nerfs périphériques.

Principaux résultats intermédiaires à 24 semaines :

NTX-001 a démontré une amélioration significative des scores MHQ totaux à 8 et à 24 semaines après l’opération par rapport au traitement de référence administré seul

L’utilisation de NTX-001 n’a donné lieu à aucune inquiétude en matière de sécurité

À tous les moments, les patients traités avec NTX-001 ont montré une réduction significative de la douleur postopératoire par rapport au traitement de référence administré seul.

Ces résultats soulignent le potentiel de NTX-001 à améliorer la récupération fonctionnelle chez les patients souffrant de lésions des nerfs périphériques et vont dans le sens de la poursuite du développement.

Selon le Dr Brogan, auteur principal de l’article et chercheur principal à l’université de Washington à St. Louis, « les transsections traumatiques des nerfs périphériques constituent un problème non résolu dans la chirurgie de la main et des membres supérieurs, et l’utilisation potentielle de la fusion au PEG pour relever ce défi a suscité un intérêt considérable parmi les médecins qui prennent en charge ces blessures dévastatrices. Ces données, qui démontrent une amélioration de la douleur et des résultats rapportés par les patients, constituent une première étape passionnante dans la réponse aux besoins de ces patients. »

« Nous sommes ravis de partager ces résultats intermédiaires prometteurs de notre essai de phase 2 sur NTX-001 à l’occasion d’une conférence scientifique aussi importante, et sommes impatients de partager les résultats complets de l’étude lors de prochaines conférences scientifiques », a confié pour sa part Evan Tzanis, directeur des opérations et responsable de la recherche et du développement chez Neuraptive Therapeutics, Inc. « Nous sommes immensément reconnaissants à tous ceux qui ont participé à cette étude, y compris les chercheurs, le personnel de soutien des sites cliniques, notre équipe et, surtout, les patients qui ont participé à l’étude », a poursuivi M. Tzanis.

À propos de l’ASSH

L’American Society for Surgery of the Hand est la plus ancienne société médicale consacrée à la main et aux membres supérieurs. Sa mission est de faire progresser la science et la pratique de la chirurgie de la main et des membres supérieurs par le biais de l’éducation, de la recherche et de la défense des intérêts des patients et des médecins. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.assh.org.

À propos de Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc. se consacre à l’innovation et au développement de produits médicaux et thérapeutiques pour réparer et régénérer les nerfs périphériques. La société se concentre sur la réponse aux besoins médicaux non satisfaits des patients et des médecins qui font face aux défis complexes des lésions nerveuses.