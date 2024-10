NRF e Comexposium estendono Retail’s Big Show in Europa

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--set 18, 2024--

La National Retail Federation (Federazione nazionale dei commercianti) e l'organizzatore di eventi con sede a Parigi Comexposium oggi hanno annunciato che la conferenza e la fiera annuale Paris Retail Week verrà sottoposta a rebranding a partire dal 2025. La prima edizione di NRF 2025: Retail’s Big Show Europe si terrà dal 16 al 18 settembre 2025, a Paris Porte de Versailles, Padiglioni 4 e 6. Si prevede che l'evento attragga migliaia di rivenditori e partner commerciali da tutta Europa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20240916720952/it/

“NRF è orgogliosa di rappresentare i più grandi marchi globali di retail al mondo, e siamo entusiasti di ampliare le nostre premiate esperienze educative in nuovi mercati, completando l'annuale Big Show in New York City e Retail’s Big Show Asia Pacific”, ha dichiarato Matthew Shay, Presidente e CEO di NRF. “Ogni giorno, i rivenditori di successo esplorano nuovi strumenti, nuovi approcci e le ultime novità per rimanere rilevanti sia ai consumatori fedeli che ai nuovi clienti. Da quasi 110 anni, NRF si basa sulla stessa cultura del cambiamento per costruire ed ampliare la nostra programmazione prima nel settore”.

NRF partecipa alla Paris Retail Week da diversi anni, e il giugno scorso NRF e Comexposium hanno ospitato congiuntamente la prima edizione di NRF Retail’s Big Show Asia Pacific. L'evento inaugurale, sold out, ha attratto oltre 6.000 leader aziendali e 300 fornitori di tecnologia per tre giorni a Singapore. Oggi, le due organizzazioni stanno ampliando la loro collaborazione e convergendo le loro competenze collettive in una delle città più dinamiche, di tendenza e guidate dai consumatori al mondo.

“Uno dei più importanti organizzatori di eventi globali, Comexposium ha realizzato Paris Retail Week da zero. Ora siamo impegnati, in collaborazione con NRF, ad assicurare che la nostra esperienza congiunta risulti in uno degli eventi di retail più dinamici, attesi e frequentati in Europa”, ha dichiarato Laurent Noel, Amministratore delegato di Comexposium. “Paris Retail Week è uno dei più grandi eventi europei per il settore retail. Da oltre 10 anni, ogni anno raduniamo più di 350 espositori, coprendo l'intera catena di valore del commercio omnicanale. Paris Retail Week comprende inoltre più di 200 conferenze in sessioni plenarie e contesti di workshop, affrontando tutte le questioni commerciali associate alla rivendita. Unendo le forze con NRF, che condivide il nostro obiettivo di aiutare i rivenditori ad affrontare le proprie difficoltà di sviluppo commerciale, portiamo sul mercato il meglio di entrambi i settori attraverso un nuovo evento di portata ineguagliata in Europa”.

Il connubio di NRF Retail’s Big Show e Paris Retail Week per creare Retail’s Big Show Europe attrarrà relatori leader del settore, oltre a contenuti premium e novità da tutta Europa. Per maggiori informazioni, visitare il sito nrfbigshoweurope.nrf.com.

Informazioni su NRF La National Retail Federation promuove con passione le persone, i marchi, le politiche e le idee che contribuiscono al successo del retail. Dalla sede di Washington, D.C., NRF potenzia il settore che alimenta l'economia. Il retail è il più grande datore di lavoro del settore privato del Paese e contribuisce 5,3 trilioni di dollari al PIL annuale, sostenendo oltre un posto di lavoro su quattro negli Stati Uniti — ossia 55 milioni di lavoratori americani. Da oltre un secolo, NRF è la voce di ogni commerciante e di ogni posto di lavoro nel settore retail, formando e ispirando personale e comunicando il forte impatto esercitato dal retail sulle comunità locali e sulle economie globali. nrf.com

Informazioni su Comexposium Il Comexposium Group è uno dei più grandi organizzatori di eventi al mondo, con eventi che radunano comunità intere per scoprire ed esplorare aziende, passioni e interessi. Comexposium organizza più di 150 eventi professionali e per il grande pubblico, connettendo 48.000 espositori e 3,5 milioni di visitatori, 365 giorni all'anno. Comexposium è presente nel settore retail con marchi leader sul mercato come Paris Retail Week, Siec, singoli eventi in Francia e a Monaco, spettacoli di franchise negli Stati Uniti, e ad.Tech e iMedia in Asia-Pacifico. www.comexposium.com

Informazioni su Retail’s Big Show Europe Il principale evento del settore retail in Europa si svolgerà a Parigi dal 16 al 18 settembre 2025. Lasciatevi ispirare dai più grandi leader del settore retail da tutta Europa in uno dei mercati più dinamici e guidati dai consumatori al mondo. I professionisti del retail da ogni parte del mondo potranno vivere tre giorni di programmi educativi e un Expo completo che offre le ultime soluzioni in materia di retail, oltre a un Innovation Lab e una Startup Zone che presentano tecnologie innovative nel settore retail in Europa. nrfbigshoweurope.nrf.com