NRF en Comexposium breiden Retail’s Big Show uit naar Europa

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--sep 18, 2024--

De National Retail Federation en de in Parijs gevestigde eventorganisator Comexposium kondigden vandaag aan dat de jaarlijkse conferentie en expo Paris Retail Week vanaf 2025 een rebranding ondergaat. De inaugurale NRF 2025: Retail’s Big Show Europe gaat door van 16 tot 18 september 2025, in de Porte de Versailles te Parijs, paviljoenen 4 & 6. Naar verwachting zullen er duizenden retailers en zakenpartners uit heel Europa aanwezig zijn.

“NRF is er trots op dat wij de grootste internationale retailmerken van de hele wereld vertegenwoordigen. We zijn dan ook enthousiast om onze awardwinnende leerrijke ervaringen naar nieuwe markten uit te breiden, ter aanvulling van de jaarlijkse Big Show in New York City en Retail’s Big Show Asia Pacific,” verklaart Matthew Shay, voorzitter en CEO van NRF. “Elke dag verkennen succesvolle retailers nieuwe tools, nieuwe aanpakken en nieuwe innovaties om relevant te blijven voor trouwe shoppers maar ook voor nieuwe klanten. Bijna 110 jaar lang heeft NRF dezelfde cultuur van verandering omhelsd om onze vooraanstaande programmering tot stand te brengen en te laten groeien.”

NRF heeft verschillende jaren aan Paris Retail Week deelgenomen, en onlangs in juni hebben NRF and Comexposium samen de inaugurale NRF Retail’s Big Show Asia Pacific gehost. Het volledig uitverkochte inaugurale event bracht meer dan 6.000 bedrijfsleiders en 300 technologieproviders bijeen voor deze driedaagse in Singapore. Nu breiden de twee organisaties hun partnerschap uit en brengen hun collectieve expertise naar een van ’s werelds grootste trendsettende en dynamische, door consumenten gedreven steden ter wereld.

“Als een van de toonaangevende internationale eventorganisatoren heeft Comexposium Paris Retail Week van de grond af aan opgebouwd. In partnerschap met NRF verbinden we ons er nu toe om te verzekeren dat onze gecombineerde ervaring zal leiden tot een van de meest dynamische, meest begeerde en langverwachte retailevents in Europa,” aldus Laurent Noel, algemeen directeur van Comexposium. “Paris Retail Week is een belangrijke event voor Europese retailers. Reeds meer dan 10 jaar brengen we elk jaar meer dan 350 exposanten bijeen, die de hele waardeketen van omnichannel commerce dekken. Tijdens Paris Retail Week worden ook meer dan 200 conferenties gehouden in plenaire sessies en workshopzalen, die alle problemen in verband met de retailhandel dekken. Door onze krachten te bundelen met die van NRF, die ons doel deelt om retailers te helpen om de uitdagingen van hun bedrijfsontwikkeling het hoofd te bieden, brengen we het beste van beide werelden op de markt via een nieuw event met een ongeëvenaard omvang in Europa.”

De versmelting van NRF Retail’s Big Show en Paris Retail Week om Retail’s Big Show Europe tot stand te brengen, zal sectorleidende sprekers en vooraanstaande content en innovaties vanuit heel Europa aantrekken. Voor meer informatie gaat u naar nrfbigshoweurope.nrf.com.

Over NRF De National Retail Federation verdedigt gedreven mensen, merken, beleidslijnen en ideeën die retail helpen om met succes te gedijen. Vanuit de hoofdzetel in Washington, D.C. versterkt NRF de industrie die de economie versterkt. Retail is de grootste werkgever van de privésector van het land, goed voor $5,3 biljoen van het jaarlijkse bbp, die meer dan een op vier jobs in de V.S. steunt — 55 miljoen werkende Amerikanen. Reeds meer dan een eeuw is NRF een stem voor elke retailer en elke retailjob, die de krachtige impact die retail op lokale gemeenschappen en wereldwijde economieën heeft, aanleert, inspireert en meedeelt. nrf.com

Over Comexposium De Comexposium Group is een van de toonaangevende eventorganisatoren ter wereld, die events tot stand brengt waar gemeenschappen bijeenkomen om bedrijfsactiviteiten, passies en interesses te ontdekken en te verkennen. Comexposium organiseert meer dan 150 professionele en algemene openbare events, die 48.000 exposanten en 3,5 miljoen bezoekers met elkaar in contact brengen, 365 dagen per jaar. Comexposium is in de retailsector aanwezig met marktleidende brands zoals Paris Retail Week, Siec, One-to-one events in Frankrijk en Monaco, Franchise-shows in de Verenigde Staten, en ad.Tech en iMedia in de regio Azië-Stille Oceaan. www.comexposium.com

Over Retail’s Big Show Europe Retail’s belangrijkste event in Europa vindt plaats in Parijs van 16 tot 18 september 2025. Laat u inspireren door de grootste retail-leiders in Europa in een van de meest dynamische en door consumenten gedreven markten ter wereld. Retailprofessionals van over de hele wereld kunnen drie dagen leerprogramma's en een alles overkoepelende Expo beleven waar de nieuwste retailoplossingen worden voorgesteld, alsook een Innovation Lab en Startup Zone met baanbrekende technologieën in de retailsector van Europa. nrfbigshoweurope.nrf.com