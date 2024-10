Presentazione di “The Show Miami” - Fiera della moda sociale di Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--set 20, 2024--

“ The Show Miami “ sta ridefinendo il concetto di fiera della moda tradizionali, lanciando la prima fiera della moda sociale organizzata. Sarà un'esperienza di moda senza precedenti con la polvere di stelle di Miami!

“Stiamo rivoluzionando il settore con l'integrazione dei social influencer come forza di comunicazione fondamentale per i marchi. Il loro coinvolgimento amplifica i messaggi del marchio, espande la portata e migliora il coinvolgimento delle comunità locali e globali. Questo approccio offre una proposta di valore unica, senza eguali in nessun'altra fiera di moda”, spiega il presidente della fiera. Ivan Herjavec , Presidente di The Show Miami.

Missione

The Show Miami è impegnata a posizionare Miami al centro globale delle industrie creative. Questa missione sarà raggiunta sostenendo i talenti locali, creando opportunità di lavoro e stimolando la crescita economica, il tutto in collaborazione con le principali organizzazioni locali e la Contea di Miami-Dade.

Il sindaco di Miami Beach, Steven Meiner:

“Stiamo per rendere famoso Miami Beach per la moda. Visionari come “The Show Miami” stanno aiutando la città a costruire l'ecosistema necessario per fare di Miami Beach una capitale dell'industria della moda”.

Espositori al The Show Miami

Presenta 200 marchi americani e internazionali selezionati per uomo e donna, con abbigliamento, calzature e accessori. La selezione di marchi comprende una scelta diversificata, dalle case di lusso europee ai designer di streetwear locali. Molti stilisti utilizzeranno la fiera per i loro lanci o ritorni esclusivi sulla scena.

Un'esperienza elevata

Il fine ultimo dell'organizzatore è quello di fornire un'esperienza eccezionale a tutti i partecipanti. Gli acquirenti potranno usufruire di servizi personalizzati, tra cui appuntamenti prestabiliti con gli espositori, sale VIP per gli acquirenti, networking con influencer e stilisti, accesso alle sessioni esclusive dei relatori principali e altro ancora.

The Show Miami è più di un semplice evento: è una celebrazione della ricca diversità culturale e dei valori inclusivi di Miami. L'intero spazio espositivo sarà un'esperienza coinvolgente divisa in cinque sezioni distinte, ognuna delle quali rappresenta un famoso quartiere di Miami. I marchi saranno curati in base alle categorie di stile che si allineano a questi quartieri, creando una bellissima presentazione che ammalia sia gli espositori che i partecipanti.