Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, annonce aujourd’hui le lancement de la gamme Quectel QLM29H de récepteurs bi-bande et multi-constellations. Conçu pour une intégration facile, le QLM29H combine le module GNSS LC29H et une antenne patch GNSS intégrée pour simplifier la conception RF. Il supporte les signaux bi-bande L1 et L5, offrant une excellente atténuation des trajets multiples, en particulier dans les environnements difficiles tels que les canyons urbains, où un positionnement de haute précision est essentiel.

« La gamme de récepteurs QLM29H de Quectel prend en charge des cas d’utilisation allant de la micromobilité à l’agriculture avec une capacité de positionnement précis », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « Le QLM29H aide les clients à adapter ou à moderniser les conceptions existantes en leur permettant d’accéder aux signaux GNSS bi-bande plutôt qu’aux seuls signaux L1, à condition que le produit existant dispose d’une simple interface UART. Ce récepteur offre en outre aux clients la flexibilité d’utiliser le GNSS comme une option enfichable, ce qui leur permet de choisir de l’intégrer ou non en fonction de leurs besoins spécifiques. »

Les récepteurs QLM29H prennent en charge la réception simultanée des constellations GNSS mondiales et régionales, telles que GPS, GLONASS, Galileo, BDS et NavIC, ainsi que QZSS et SBAS. Le LNA interne, le diplexeur et les filtres SAW améliorent la sensibilité et la capacité anti-interférence des récepteurs. La capacité de positionnement de haute précision du QLM29H le rend parfaitement adapté à des applications telles que la micromobilité, l’agriculture de précision, la navigation, la télématique d’assurance et les systèmes de direction de tracteur, et permet une mise à niveau facile des systèmes L1 uniquement existants qui disposent d’un port RS232 de rechange, sans reconception complète du produit.

Conçu pour accélérer la commercialisation, le QLM29H offre des caractéristiques telles que la prise en charge de la double fréquence, une précision accrue de 1 m en mode autonome et une précision centimétrique dans la variante compatible avec le positionnement cinématique en temps réel (RTK). La fonction de navigation à l’estime (DR) contribue également à garantir les performances de positionnement supérieures du module, même dans les zones où les signaux sont faibles ou lorsque les signaux GNSS ne sont pas disponibles.

Les intégrations flexibles, associées à une conception RF radicalement simplifiée pour le client, rendent le QLM29H intéressant pour des cas d’utilisation tels que les systèmes de direction de tracteur et l’exploitation minière. Il constitue également une alternative aux tablettes renforcées très coûteuses qui étaient vendues aux clients avec un logiciel propriétaire et un GNSS entièrement intégré. Le QLM29H peut, grâce à une simple interface à quatre fils, permettre à des tablettes standards, disponibles sur le marché et dotées d’un logiciel libre, de prendre en charge le GNSS.

Quectel simplifie encore plus la conception des produits en proposant des modules GNSS et des antennes, comme le QLM29H, sous forme d’ensemble pré-intégré, bien que les clients puissent acheter les modules et les antennes séparément s’ils le souhaitent. Cela permet d’accélérer la commercialisation et de garantir les performances de la solution globale.

Le Quectel QLM29H est conforme à la norme RoHS, a une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +85 °C et des dimensions de 72,0 mm x 57,6 mm x 22,3 mm.

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation IoT. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 600 professionnels donne le ton à l’innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.