S'appuyant sur la réponse positive des concessionnaires aux Philippines, VinFast est impatient d'introduire d'autres modèles sur le marché dans les mois à venir, développant ainsi sa présence et son offre de produits dans la région.

Perspectives pour le reste de l'année 2024

VinFast réaffirme son objectif de livrer environ 80 000 unités en 2024.

Le Vietnam devrait jouer un rôle clé dans l'augmentation du chiffre d'affaires pour le reste de l'année 2024. Le succès croissant du modèle VF 5, ainsi que l'infrastructure de recharge étendue de VinFast, son programme flexible d'abonnement aux batteries et ses excellents services après-vente, devraient renforcer sa position de leader sur le marché vietnamien des véhicules électriques.

Si les marchés internationaux restent confrontés à des problèmes à court terme, ils font partie intégrante de la stratégie de croissance à long terme de VinFast, qui étend sa marque et son réseau de distribution au niveau mondial.

VinFast reste fidèle à sa mission, qui est d'accélérer le passage à la mobilité électrique durable à l'échelle mondiale en continuant à innover, à développer ses produits et à être présent sur le marché.

Conférence téléphonique

La direction de la société organisera une conférence téléphonique consacrée aux résultats du deuxième trimestre 2024 à 8 h 00, heure de l'Est des États-Unis, le 20 septembre 2024.

Webcast en direct : https://edge.media-server.com/mmc/p/urnhoxtg Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://vinfastauto.us/investor-relations/

À propos de VinFast

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, l'un des plus grands conglomérats vietnamiens, est un fabricant de véhicules électriques (« VE ») dont la mission est de rendre les VE accessibles à tous. La gamme de produits de VinFast comprend aujourd'hui un large éventail de SUV électriques, de scooters électriques et de bus électriques. VinFast entame actuellement sa prochaine phase de croissance en développant rapidement son réseau de distribution et de concessionnaires dans le monde entier et en multipliant ses capacités de production, en se focalisant sur les marchés clés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.vinfastauto.us

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs dans cette annonce, qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1955. Ces énoncés incluent des déclarations concernant nos futurs résultats d'exploitation et notre position financière, les produits et services planifiés, la stratégie et les plans d'affaires, les objectifs de la direction pour les opérations futures de VinFast, la taille du marché et les opportunités de croissance, la position concurrentielle, ainsi que les tendances technologiques et du marché. Ils impliquent des risques connus et inconnus, difficiles à prédire. En conséquence, nos vrais résultats, notre performance ou nos réalisations pourraient différer de manière notable de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs parce qu'ils contiennent des mots tels que « peut », « expression du futur », « doit », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l'intention », « cible », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « objectif », « cherche » ou « continue », ou les négations de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires qui concernent nos attentes, stratégies, plans ou intentions. De tels énoncés prospectifs sont nécessairement basés sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par nous et notre direction, sont intrinsèquement incertaines. Les facteurs pouvant entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les attentes actuelles incluent, sans s'y limiter : (i) l'effet de la finalisation de la fusion d'entreprises et de l'inscription publique des titres de la société sur ses relations commerciales, sa performance, sa condition financière et son activité en général, (ii) le risque que les titres de la société subissent une baisse de valeur importante et une volatilité en raison de divers facteurs, (iii) l'impact négatif de toute procédure judiciaire, enquête réglementaire ou investigation sur les activités de la société, (iv) l'incapacité potentielle de la société à maintenir sa cotation au Nasdaq, (v) le risque associé à la courte histoire opérationnelle de la société, (vi) la capacité de la société à atteindre la rentabilité, des flux de trésorerie positifs issus des activités d'exploitation et un surplus de fonds de roulement net, (vii) la capacité de la société à financer ses besoins en capital par des financements supplémentaires par emprunts et actions dans des conditions raisonnables et le risque de dilution des actionnaires en conséquence, le cas échéant, (viii) les risques liés à l'entrée de la société dans l'industrie des véhicules électriques (VE), (ix) les risques pour la marque, la réputation, la crédibilité publique et la confiance des consommateurs dans les activités de la société, pouvant être affectés par une mauvaise publicité, (x) la capacité de la société à introduire et commercialiser avec succès de nouveaux produits et services, (xi) la concurrence dans l'industrie automobile, (xii) la capacité de la société à contrôler adéquatement les coûts liés à ses opérations, (xiii) la capacité de la société à obtenir des composants et des matières premières selon le calendrier, à des prix, qualités et volumes acceptables de la part de ses fournisseurs, (xiv) la capacité de la société à maintenir des relations avec les fournisseurs existants, essentiels et nécessaires à la production de ses véhicules, et à établir des relations avec de nouveaux fournisseurs, (xv) la capacité de la Société à établir des sites de production en dehors du Vietnam et à augmenter sa capacité en temps opportun et dans le respect du budget, (xvi) le risque que les ventes effectives de véhicules et les revenus de la société diffèrent considérablement des niveaux attendus en fonction du nombre de réservations reçues, (xvii) la demande pour les VE et la volonté des consommateurs de les adopter, (xviii) la disponibilité et l'accessibilité des stations de recharge pour VE ou des infrastructures connexes, (xix) l'indisponibilité, la réduction ou la suppression des incitations gouvernementales et économiques ou des politiques favorables aux fabricants et acheteurs de VE, (xx) l'incapacité de maintenir un système efficace de contrôle interne des rapports financiers et de déclarer avec précision et rapidité la condition financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la Société, (xxi) les défaillances des batteries des VE de la société ou de ses concurrents, (xxii) l'échec des partenaires commerciaux de la société à fournir leurs services, (xxiii) les erreurs, bogues, vulnérabilités, défauts de conception ou autres problèmes liés à la technologie utilisée ou impliquée dans les VE ou les activités de la société, (xxiv) le risque que les efforts de recherche et développement de la société ne produisent pas les résultats attendus, (xxv) les risques associés aux technologies de conduite autonome, (xxvi) les rappels de produits que la société pourrait être obligée de faire, (xxvii) la capacité de l'actionnaire majoritaire de la société à exercer un contrôle et une influence importants sur celle-ci, (xxviii) la dépendance de la société au soutien financier et autre de Vingroup et de ses affiliés, ainsi que l'étroite association entre la société et Vingroup et ses affiliés, (xxix) les conflits d'intérêts ou tout événement affectant la réputation des affiliés de Vingroup, des conditions de marché défavorables ou des opérations commerciales défavorables de Vingroup et de ses affiliés, et (xxx) d'autres risques discutés dans nos rapports déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission.

Tous les énoncés prospectifs qui nous sont attribuables ou qui sont attribuables à des personnes agissant en notre nom sont expressément qualifiés dans leur intégralité par les mises en garde énoncées ci-dessus. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont formulés qu'à la date du présent communiqué. VinFast ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, les nouvelles informations ou les futurs événements, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs affectant les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige. Si VinFast met à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire qu'elle fera d'autres mises à jour concernant ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. L'inclusion d'une déclaration dans cette annonce ne constitue pas une admission par VinFast ou toute autre personne que les événements ou circonstances décrits dans cette déclaration sont importants. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

