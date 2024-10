LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Sep 24, 2024--

Xsolla, ein weltweit tätiges Handelsunternehmen für Videospiele, gab heute die Ernennung von Zoran Vasiljev zum Senior Vice President of Global Strategic Partnerships mit Wirkung zum 1. Oktober bekannt. Zoran bringt einen großen Erfahrungsschatz und eine herausragende Erfolgsbilanz in den Bereichen digitale Monetarisierung und internationale Unternehmensführung mit zu Xsolla.

Zoran Vasiljev ist ein erfahrener C-Level-Manager und Multiunternehmer und ist für seine innovativen Beiträge zur Digitalisierung und Monetarisierung bekannt. In seiner Karriere, die von sechs erfolgreichen Unternehmungen und bedeutenden Führungspositionen geprägt ist, hat er in verschiedenen Märkten kontinuierlich Wachstum und strategische Transformation vorangetrieben. Zuvor war Zoran CEO von Centili und Apigate und hatte wichtige Führungspositionen bei Vega IT, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners und der Peppers & Rogers Group inne.

Zorans Fachkenntnisse in den Bereichen Monetarisierung digitaler Erfahrungen, Plattform-Geschäftsmodelle und disruptive Telekommunikations- und Medienstrategien haben ihn zu einer führenden Autorität gemacht. Sein Einfluss wurde mit einem Platz unter den TOP100-Führungskräften des FinTech Magazine gewürdigt, was seinen Einfluss auf die Branche unterstreicht.

„Die Ernennung von Zoran Vasiljev zum Senior Vice President of Global Strategic Partnerships ist eine wichtige Entwicklung für Xsolla“, sagte Shurick Agapitov, Gründer und CEO von Xsolla. „Seine umfassende Erfahrung und seine bewährte Führung in den digitalen und Telekommunikations-Sektoren passen perfekt zu unserer Vorstellung, das Spielgeschäft voranzutreiben und unsere globale Reichweite zu erhöhen. Wir sind zuversichtlich, dass Zoran eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung unserer strategischen Partnerschaften und der Förderung unseres anhaltenden Erfolgs in der Spielebranche einnehmen wird.“

„Der Einstieg bei Xsolla ist eine spannende Gelegenheit, Teil eines Unternehmens mit einem beeindruckenden Game-Commerce-Stack und einem außergewöhnlichen Team zu sein“, sagte Zoran Vasiljev. „Die dynamische Entwicklung des mobilen Gamings und die sich verändernde Zahlungslandschaft bieten faszinierende Möglichkeiten. Xsolla ist in einer einzigartigen Position, um unsere Partner in eine nachhaltige und profitable Zukunft zu führen. Während wir die wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen meistern, die sich auf die Gaming-Branche auswirken, konzentrieren wir uns darauf, Innovationen voranzutreiben, unsere globalen Partnerschaften auszubauen und Händlern und Verbrauchern außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“

Zorans Ernennung spiegelt Xsollas Engagement wider, sein globales Netzwerk zu erweitern und seine Lösungen für das Spielgeschäft weiterzuentwickeln. Seine umfassenden Branchenkenntnisse und strategische Zielsetzung werden den weiteren Erfolg und die globale Expansion des Unternehmens beschleunigen.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: xsolla.com