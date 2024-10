PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--set 18, 2024--

You.com, un motore di produttività basato sull'intelligenza artificiale (IA), e Boardwave, un'importante community per oltre 1.700 leader del software europei, hanno annunciato oggi una collaborazione congiunta per accelerare la produttività e l'adozione di IA nel settore del software europeo.

La nuova collaborazione parte oggi al Boardwave Live a Londra e offre a ciascuno dei membri di Boardwave e i loro team dirigenti, accesso al piano del Team di You.com. Questa iniziativa fornisce agli imprenditori, fondatori e CEO nel settore del software europeo una piattaforma di IA conversazionale all-in-one finalizzata a migliorare la produttività umana.

You.com offre accesso agli ultimi e più potenti Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Models), potenziati dall'accesso live al web. La piattaforma offre una gamma di potenti agenti IA proprietari per la ricerca e la risoluzione di problemi e la capacità di creare e condividere agenti personalizzati su qualsiasi modello IA per qualsiasi compito.

“Collaborare con Boardwave è una grande opportunità per mettere la nostra IA a disposizione dei leader del software europei. Abbiamo realizzato You.com per affrontare le sfide reali della produttività. Non si tratta solo di avere gli ultimi modelli IA; si tratta di renderli davvero utili e affidabili. Le nostre API sono state particolarmente apprezzate nella comunità SaaS, consentendo alle aziende di integrare le nostre capacità direttamente nei loro flussi di lavoro. Siamo ansiosi di collaborare con i membri di Boardwave per mettere questi strumenti al servizio delle loro aziende”, ha dichiarato Bryan McCann, CTO e cofondatore di You.com, all'evento Boardwave Live event.

Boardwave Live è la conferenza annuale di Boardwave, che raduna 450 dei migliori e più brillanti fondatori, CEO, NED (direttori non esecutivi) e presidenti da tutta Europa. Nel 2024, Boardwave si è attivamente concentrata sull'utilizzo della “IA pratica” e su come questa può assistere al meglio la sua comunità, attraverso collaborazioni, eventi, programmi di mentoring e masterclass. La collaborazione con You.com approfondisce queste iniziative, offrendo ai membri di Boardwave e ai rispettivi team di dirigenti accesso a tutti gli LLM più apprezzati.

“In Boardwave, ci impegniamo ad accelerare la crescita di aziende di software europee. Attraverso la collaborazione con You.com, offriamo ai nostri membri accesso a un toolkit straordinario di strumenti all'avanguardia di IA e a tutti i principali LLM che consentono loro di migliorare significativamente la produttività. L'offerta di You.com comprende l'accesso a tutti gli ultimi modelli di IA, con citazioni migliori della categoria, un numero inferiore di allucinazioni, e maggiore precisione, risultando in un'esperienza più affidabile. È una piattaforma realizzata da pionieri dell'IA, e siamo entusiasti di vedere come questa aiuterà la nostra community”, ha dichiarato Phill Robinson, CEO e cofondatore di Boardwave.

Per maggiori informazioni, visitare www.you.com o www.boardwave.com.

Per le API di You.com, visitare https://you.com/business/api.

